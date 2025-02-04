В Дагестане кот семь семь лет охранял могилу умершего хозяина

Сегодня / 13:27
Вышел первый тизер «Фантастической четверки: Первые шаги»
Сегодня / 12:55
Российскую сборную по хоккею не допустили на ЧМ-2026
Сегодня / 12:40
В библиотеку в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет
Сегодня / 12:18
В Минцифры предложили создать базу голосов телефонных мошенников
Сегодня / 11:58
Daily Mail: шоу Канье Уэста в Токио могут отменить из‑за появления с голой женой на «Грэмми»
Сегодня / 11:41
В Великобритании создали «ИИ-бабушку» для борьбы с онлайн-мошенниками
Сегодня / 10:58
Тайская принцесса приютила собаку, ставшую известной из‑за траура по погибшему хозяину
Сегодня / 10:53
Россиянка Теона Дольникова вошла в команду Патрисии Каас на французском шоу «Голос»
Сегодня / 10:28
Бенедикт Камбербатч признался, что жалеет о своей роли в «Образцовом самце-2»
Сегодня / 10:27
45% россиян используют The Sims для борьбы со стрессом
Сегодня / 10:16
Канье Уэст отреагировал на слухи, что его и Бьянку Цензори выгнали с «Грэмми»
Сегодня / 10:10
Киллер Майк подал в суд на охранников «Грэмми» за задержание в 2024 году
Сегодня / 09:47
Джеймс Нортон и Падди Консидайн снимутся в фильме Гая Ричи «Жена и пес»
Сегодня / 08:59
Вышел трейлер третьей части шестого сезона «Кобры Кай»
Сегодня / 08:10
«Вопрос жизни и смерти»: вышел тизер сериала «Между нами химия» от продюсеров «Чик»
Сегодня / 07:44
EW показал новые кадры из «The Last of Us», а Дракманн рассказал об отличиях Эбби в игре и сериале
Сегодня / 06:57
На Нила Геймана подали в суд за многолетнее сексуализированное насилие
Сегодня / 06:13
Рис Иванс сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Ради всего человечества»
Сегодня / 23:05
Брат Билли Айлиш призвал ее поклонников не ссориться с фанатами других артистов из‑за «Грэмми»
Сегодня / 22:30
Харрис Дикинсон может сыграть Циклопа в ребуте «Людей Х»
Сегодня / 21:50
Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»
Сегодня / 21:11
Автор «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет пилотный эпизод новой «Баффи — истребительницы вампиров»
Вчера / 20:18
Джон Литгоу и Джеффри Раш появились в тизере-трейлере фильма «Обитель смерти»
Вчера / 19:46
В Великобритании заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа
Вчера / 19:19
Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера
Вчера / 18:40
Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo
Вчера / 18:08
Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций
Вчера / 17:58
Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек

В Дагестане кот семь семь лет охранял могилу умершего хозяина

Сегодня в 09:05
Фото: Baza

В Дагестане кот более семи лет не покидает могилу своего умершего хозяина. О необыкновенно преданном животном телеграм-каналу Baza рассказала жительница Махачкалы Хадижа.

По словам Хадижи, впервые она заметила кота в 2018 году на кладбище, где похоронен ее старший брат. Родственники объяснили, что животное поселилось там после смерти своего хозяина, которого похоронили несколькими месяцами ранее. Девушка, пожалев кота, попыталась приютить его, но питомец, отдохнув и поев, упорно возвращался к могиле. Местные жители за это прозвали его Хатико.

С тех пор кот живет на кладбище, питаясь благодаря людям, которые приносят ему еду и воду. Однако жизнь на улице серьезно подорвала здоровье животного: у него развилась пневмония, сгнило ухо, повреждены зубы и печень.

Хадижа не осталась в стороне: она отвезла кота в ветеринарную клинику Махачкалы, где его поместили в кислородную камеру из‑за проблем с дыханием. Врачи борются за его жизнь, а в ближайшее время планируют перевезти животное в Санкт-Петербург для специализированного лечения. После выздоровления кота передадут новым хозяевам, готовым обеспечить ему уход.

Пару недель назад в США звездой соцсетей стал 81-летний мужчина, который уже семь лет почти каждый день ходит в кошачий приют, чтобы поспать немного в обнимку с животными. Его любовь к питомцам принесла приюту 68 тысяч долларов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами