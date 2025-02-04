В Дагестане кот семь семь лет охранял могилу умершего хозяина

В Дагестане кот более семи лет не покидает могилу своего умершего хозяина. О необыкновенно преданном животном телеграм-каналу Baza рассказала жительница Махачкалы Хадижа.

По словам Хадижи, впервые она заметила кота в 2018 году на кладбище, где похоронен ее старший брат. Родственники объяснили, что животное поселилось там после смерти своего хозяина, которого похоронили несколькими месяцами ранее. Девушка, пожалев кота, попыталась приютить его, но питомец, отдохнув и поев, упорно возвращался к могиле. Местные жители за это прозвали его Хатико.

С тех пор кот живет на кладбище, питаясь благодаря людям, которые приносят ему еду и воду. Однако жизнь на улице серьезно подорвала здоровье животного: у него развилась пневмония, сгнило ухо, повреждены зубы и печень.

Хадижа не осталась в стороне: она отвезла кота в ветеринарную клинику Махачкалы, где его поместили в кислородную камеру из‑за проблем с дыханием. Врачи борются за его жизнь, а в ближайшее время планируют перевезти животное в Санкт-Петербург для специализированного лечения. После выздоровления кота передадут новым хозяевам, готовым обеспечить ему уход.