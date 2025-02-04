«Вопрос жизни и смерти»: вышел тизер сериала «Между нами химия» от продюсеров «Чик»

Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер драмеди «Между нами химия». Сериал с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым начнется на платформе в марте.

В центре истории находится мать-одиночка Таня. Днем она воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Ее образ жизни нарушает рак. Серьезный диагноз заставляет ее задуматься о том, кому передать детей в случае смерти.

Женщина не готова полагаться на ненадежных родственников и решает поскорее найти достойного мужа. Ее единственным помощником становится лечащий врач. Ситуация выходит из‑под контроля, когда претендентов становится слишком много.

Режиссером и сценаристом проекта стала Карина Чувикова, ранее она работала над сериалом «Нина» и короткометражкой «Папа». Среди продюсеров есть Александр Андрющенко и Михаил Врубель, отметившиеся в «Чиках».