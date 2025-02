EW показал новые кадры из «The Last of Us», а Дракманн рассказал об отличиях Эбби в игре и сериале

Entertainment Weekly опубликовал новые кадры второго сезона сериала («Одни из нас») «The Last of Us». Его премьера состоится в апреле, но точная дата пока не называется.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».