EW показал новые кадры из «The Last of Us», а Дракманн рассказал об отличиях Эбби в игре и сериале

Entertainment Weekly опубликовал новые кадры второго сезона сериала («Одни из нас») «The Last of Us». Его премьера состоится в апреле, но точная дата пока не называется.

На новых снимках к Джоэлу Педро Паскаля и Элли Беллы Рэмси присоединяются новые лица. Среди них — Эбби Кейтлин Девер, Дина Изабелы Мерсед и Джесси Янга Мазино.

Нил Дракманн отметил, что Девер, возможно, выглядит не так, как ее коллега по видеоигре, но она вдохновляет дух персонажа. «Мы бы с трудом нашли кого‑то настолько же хорошего, как Кейтлин, чтобы сыграть эту роль», — добавил он.

«В игре приходилось управлять двумя персонажами, поэтому требовалось, чтобы они ощущались по-разному. Элли должна была казаться меньше и ловчее, а Эбби — больше походить на Джоэла в том смысле, что она могла полагаться на силу.

В новой версии истории ее телосложение не играет такой большой роли, потому что в сериале не так много жестокого экшна — шоу больше про драму. Я не говорю, что экшна вообще нет. Просто разные приоритеты и подходы», — сказал Дракманн.

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«После пяти лет мира, наступивших после событий первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — гласит синопсис второго сезона.