На Нила Геймана подали в суд за многолетнее сексуализированное насилие

Одна из обвинительниц Нила Геймана подала на него в суд. Об этом пишет Deadline со ссылкой на материалы иска в в федеральном суде штата Висконсин.

Заявительницей выступила няня сына писателя Скарлетт Павлович. Гражданка Новой Зеландии обвинила американца и его жену Аманду Палмер в изнасиловании, сексуальных домогательствах и организации незаконной миграции с целью эксплуатации, а также потребовала компенсацию в размере 1 млн долларов.

28-страничный документ описывает «десятилетия сексуальных преступлений» со стороны Геймана. Павлович заявляет, что во время работы в семье писателя ее называли рабыней и принуждали к нежелательным действиям.

В середине января Vulture выпустил материал с рассказами восьми девушек, переживших изнасилования, физическое и психологическое насилие со стороны Геймана. В частности, его героиней была няня его сына Скарлетт Павлович. Она вспомнила, как писатель спаивал ее и насиловал, называл своей рабыней, не стесняясь ребенка.

Гейман отверг обвинения в издевательствах. По его словам, рассказанные бывшими подругами истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я далеко не идеальный человек, но я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия ни с кем. Никогда. Вспоминая о том, что произошло на самом деле, а не то, что утверждается, я не признаю, что было какое‑то насилие», — подчеркнул автор «Песочного человека».

После выхода материала от сотрудничества с автором отказалось издательство комиксов Dark Horse. Кроме того, был отменен мюзикл по книге «Коралина».