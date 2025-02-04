Рис Иванс сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Ради всего человечества»

Вчера / 17:10
Вышел трейлер «Пункта назначения-6»
Сегодня / 09:47
Джеймс Нортон и Пэдди Консидайн снимутся в фильме Гая Ричи «Жена и пес»
Сегодня / 08:59
Вышел трейлер третьей части шестого сезона «Кобры Кай»
Сегодня / 08:10
«Вопрос жизни и смерти»: вышел тизер сериала «Между нами химия» от продюсеров «Чик»
Сегодня / 07:44
EW показал новые кадры из «The Last of Us», а Дракманн рассказал об отличиях Эбби в игре и сериале
Сегодня / 06:57
На Нила Геймана подали в суд за многолетнее сексуализированное насилие
Сегодня / 23:05
Брат Билли Айлиш призвал ее поклонников не ссориться с фанатами других артистов из‑за «Грэмми»
Сегодня / 22:30
Харрис Дикинсон может сыграть Циклопа в ребуте «Людей Х»
Сегодня / 21:50
Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»
Сегодня / 21:11
Автор «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет пилотный эпизод новой «Баффи — истребительницы вампиров»
Вчера / 20:18
Джон Литгоу и Джеффри Раш появились в тизере-трейлере фильма «Обитель смерти»
Вчера / 19:46
В Великобритании заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа
Вчера / 19:19
Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера
Вчера / 18:40
Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo
Вчера / 18:08
Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций
Вчера / 17:58
Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек
Вчера / 17:44
В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти
Вчера / 17:22
Стал известен лонг-лист номинантов на премию «Ника». В нем почти 70 фильмов
Вчера / 17:11
Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ
Вчера / 16:07
Французского режиссера Кристофа Ружжия осудили за домогательства к 12-летней актрисе
Вчера / 15:38
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
Вчера / 15:16
Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского
Вчера / 14:49
«Пятерочка» запустила коллаборацию с Atomic Heart — фанаты уже получили первые призы
Вчера / 14:42
Между Россией и КНДР построят автомобильный мост
Вчера / 14:13
Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна
Вчера / 14:06
Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»
Вчера / 13:55
Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести
Вчера / 13:10
Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»

Рис Иванс сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Ради всего человечества»

Сегодня в 06:13
Фото: SKY Studios

Рис Иванс («Дом Дракона») возглавит актерский состав спин-оффа космической драмы «Ради всего человечества» под названием «Звездный город». Об этом сообщает Deadline.

По словам источников издания, Иванс не собирается покидать «Дом Дракона», где он играет сира Отто Хайтауэра. Однако пока неясно, как «Звездный город» повлияет на его будущее в долгосрочной перспективе.

«Звездный город» — это пересказ космической гонки, когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Проект исследует историю из‑за «железного занавеса», показывая жизнь космонавтов, инженеров и офицеров разведки в советской космической программе, и тот риск, на который они пошли, чтобы продвинуть человечество вперед.

В качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров выступают создатели оригинального сериала Мэтт Волперт и Бен Недиви. Иванс сыграет главного конструктора — ключевую фигуру советской космической программы.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами