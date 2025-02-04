Рис Иванс сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Ради всего человечества»

Рис Иванс («Дом Дракона») возглавит актерский состав спин-оффа космической драмы «Ради всего человечества» под названием «Звездный город». Об этом сообщает Deadline.

По словам источников издания, Иванс не собирается покидать «Дом Дракона», где он играет сира Отто Хайтауэра. Однако пока неясно, как «Звездный город» повлияет на его будущее в долгосрочной перспективе.

«Звездный город» — это пересказ космической гонки, когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Проект исследует историю из‑за «железного занавеса», показывая жизнь космонавтов, инженеров и офицеров разведки в советской космической программе, и тот риск, на который они пошли, чтобы продвинуть человечество вперед.