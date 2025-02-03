Брат Билли Айлиш призвал ее поклонников не ссориться с фанатами других артистов из‑за «Грэмми»

Американский музыкант Финнеас, брат и продюсер Билли Айлиш, прокомментировал результаты вручения премии «Грэмми». Он призвал поклонников сестры не ругаться с фанатами других артистов в сети.

Финнеас сделал этот комментарий, поскольку Айлиш осталась без наград, несмотря на успех альбома «Hit Me Hard and Soft». Артистка называла пластинку лучшей в карьере, однако Национальная академия искусства и науки звукозаписи ее не оценила.

Поклонников певицы это разозлило. Они стали оставлять в соцсетях гневные сообщения, восхваляя заслуги Билли и критикуя музыкантов, которые обошли ее в гонке за «Грэмми». Среди них были Бейонсе, Сабрина Карпентер и Кендрик Ламар.

«Такая честь быть номинироваными среди стольких потрясающих песен и альбомов. Не хочу видеть никого с фото меня или Билли в профиле, ссорящимися с фанатами других артистах в комментариях. Будьте в мире!» — ответил на это Финнеас в инстаграме*.

Билли Айлиш претендовала на премию «Грэмми» в семи категориях, но не получила ни одной статуэтки. Записью года и песней года стала «Not Like Us» Кендрика Ламара, альбомом года признали «Cowboy Carter» Бейонсе.

Награду за лучшее сольное поп-исполнение получила Сабрина Карпентер за «Espresso», за лучшее поп-исполнение дуэтом — Леди Гага и Бруно Марс за «Die with a Smile». Лучшим танцевальным треком стала «Von Dutch» певицы Charli XCX.