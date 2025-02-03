Харрис Диккинсон может сыграть Циклопа в ребуте «Людей Х»

Британский актер Харрис Диккинсон, известный по фильмам «Плохая девочка» и «Треугольник печали», рассматривается на роль Циклопа в новом фильме «Люди Х». Об этом сообщил инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic.

Съемки картины, которая станет перезапуском франшизы, планируют начать в конце 2025 года. По словам Снайдера, студия Marvel любит Диккинсона и хотела бы поработать с ним.

Как отметил Снайдер, на роль Циклопа претендует Джек Чемпион — звезда «Крика 6» и «Няни». Но фаворит студии — Диккинсон, убежден голливудский инсайдер и кинокритик.

В будущем фильме также могут сняться Сэди Синк из «Очень странных дел» и Айо Эдебири из «Медведя». Им предлагают исполнить роли Джин Грей и Грозу. Кроме того, в ленте появятся персонажи Китти Прайд и Гамбита, но кто их сыграет — неясно.