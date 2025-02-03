Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»

Вчера / 17:10
Вышел трейлер «Пункта назначения-6»
Сегодня / 23:05
Брат Билли Айлиш призвал ее поклонников не ссориться с фанатами других артистов из‑за «Грэмми»
Сегодня / 22:30
Харрис Диккинсон может сыграть Циклопа в ребуте «Людей Х»
Сегодня / 21:11
Автор «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет пилотный эпизод новой «Баффи — истребительницы вампиров»
Вчера / 20:18
Джон Литгоу и Джеффри Раш появились в тизере-трейлере фильма «Обитель смерти»
Вчера / 19:46
В Великобритании заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа
Вчера / 19:19
Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера
Вчера / 18:40
Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo
Вчера / 18:08
Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций
Вчера / 17:58
Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек
Вчера / 17:44
В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти
Вчера / 17:22
Стал известен лонг-лист номинантов на премию «Ника». В нем почти 70 фильмов
Вчера / 17:11
Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ
Вчера / 16:07
Французского режиссера Кристофа Ружжия осудили за домогательства к 12-летней актрисе
Вчера / 15:38
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
Вчера / 15:16
Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского
Вчера / 14:49
«Пятерочка» запустила коллаборацию с Atomic Heart — фанаты уже получили первые призы
Вчера / 14:42
Между Россией и КНДР построят автомобильный мост
Вчера / 14:13
Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна
Вчера / 14:06
Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»
Вчера / 13:55
Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести
Вчера / 13:10
Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»
Вчера / 12:57
В Балашихе из горящей квартиры спасли семью минипигов
Вчера / 12:53
Китаец обнаружил, что бывший хозяин его дома годами тайно жил в его подвале
Вчера / 12:45
В Москве планируют новую ветку метро — от Щербинки до Внуково
Вчера / 12:12
«Бруталист» стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков
Вчера / 12:09
Анонимный инвестор строит в Великобритании постоянное подводное поселение
Вчера / 11:50
Леди Гага показала клип на сингл «Abracadabra» в преддверии нового альбома

Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»

Сегодня в 21:50
Фото: Alberto Rodriguez/GA / Getty Images

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж, Дэйв Франко из «Иллюзии обмана» и «Горе-творца», а также рэпер О’Ши Джексон-младший снимутся в комедии «The Shitheads». Об этом сообщил Deadline.

Сценаристом и режиссером картины выступят Мейкон Блэр, постановщик «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» и продюсер «Братьев». Он снимет фильм о двух неудачниках, которым поручили привезти проблемного подростка Шеридана из богатой семьи в реабилитационный центр.

Циничный Марк (Франко) и неуклюжий идеалист Дэвис (Джексон) пытаются выполнить эту, казалось бы, простую задачу. Но у Шеридана другие планы, которые превращают поездку в безумную одиссею инцидентов, криминальных встреч, предсмертных переживаний и наркотиков.

«Спятившие и погрязшие в своих головах, Марк и Дэвис находят в себе смелость столкнуться со своими неудачами и понимают, что важен не пункт назначения, а придурки, которых они встречают по пути», — гласит синопсис будущего проекта.

Продюсерами фильма станут Брендон Джеймс («Праведные Джемстоуны»), Алекс Орр («Декамерон»), Блэр, Франко, Натан Клингер, Форд Корбетт и Джереми Солнье. Финансировать ленту будут Gramercy Park Media. Джошуа Харрис и Марк Фазано выступят исполнительными продюсерами.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами