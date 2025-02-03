Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж, Дэйв Франко из «Иллюзии обмана» и «Горе-творца», а также рэпер О’Ши Джексон-младший снимутся в комедии «The Shitheads». Об этом сообщил Deadline.

Сценаристом и режиссером картины выступят Мейкон Блэр, постановщик «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» и продюсер «Братьев». Он снимет фильм о двух неудачниках, которым поручили привезти проблемного подростка Шеридана из богатой семьи в реабилитационный центр.

Циничный Марк (Франко) и неуклюжий идеалист Дэвис (Джексон) пытаются выполнить эту, казалось бы, простую задачу. Но у Шеридана другие планы, которые превращают поездку в безумную одиссею инцидентов, криминальных встреч, предсмертных переживаний и наркотиков.

«Спятившие и погрязшие в своих головах, Марк и Дэвис находят в себе смелость столкнуться со своими неудачами и понимают, что важен не пункт назначения, а придурки, которых они встречают по пути», — гласит синопсис будущего проекта.