Лауреатка премии «Оскар» Хлоя Чжао поставит пилотный эпизод ребута сериала «Баффи — истребительница вампиров». Об этом сообщил Deadline.
Новую версию популярного шоу выпустит стриминговый сервис Hulu. Главную роль в нем исполнит, как ожидается, Сара Мишель Геллар. Сценарий первого эпизода написали Нора и Лилла Цукерманы, работавшие над «Покерфейсом».
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» разработают студия 20th Television и Searchlight TV. Исполнительными продюсерами проекта выступят Геллар, поклонница оригинального шоу Чжао, Цукерманы, Гейл Берман из Jackal Group, Фрэн Кузуи и Каз Кузуи из Suite B.
Над пилотной серией в качестве продюсера поработает певица Долли Партон. Ее компания Sandollar продюсировала оригинальную «Баффи».
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел» — он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.