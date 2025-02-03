Джон Литгоу и Джеффри Раш появились в тизере-трейлере фильма «Обитель смерти»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Обитель смерти», в котором снялись Джон Литгоу («Корона», «Язык нежности») и Джеффри Раш («Лучшее предложение», «Король говорит!»).

Картину поставил Джеймс Эшкрофт, известный по триллеру «Жестокая расплата». В своем новом проекте он рассказал историю о бывшем судье, который сталкивается в доме престарелых с пациентом-психопатом.