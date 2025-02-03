В Великобритании заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа

Детская больница Alder Hey в Ливерпуле приняла первых пациентов в новом центре реабилитации для подростков, страдающих зависимостью от вейпинга. Он считается первой подобной службой в Англии, пишет The Guardian.

Клиника сосредоточится на подростках от 11 до 15 лет — группе, которая вейпит меньше, чем подростки старшего возраста, но число которых продолжает расти в течение последнего года, согласно исследованию организации Action on Smoking and Health (Ash).

«Учитывая рост числа детей и подростков, приобщающихся к вейпингу, и неопределенность в отношении долгосрочных последствий и потенциального вреда этой привычки, наша клиника призвана оказать поддержку людям, страдающим от вейпинга, и помочь им стать свободными от никотина», — сказала профессор Рейчел Исба, консультант по педиатрической медицине общественного здоровья Alder Hey.

Клиника, первые результаты работы которой появятся только через несколько месяцев, поможет восполнить некоторые пробелы в знаниях о никотиновой зависимости у молодых людей. Сотрудники работают со школами над сбором данных, в том числе о количестве детей, страдающих никотиновой зависимостью.

Лечение будет подбираться индивидуально и может включать в себя замещение никотина или терапию, направленную на снижение количества вейпа, а также поддержку в вопросах общественного давления.

Отсутствие текущих данных о том, как вейпинг влияет на подростков, означает, что лечение может принимать различные формы. В ходе консультаций поднимались вопросы об уровне никотиновой зависимости и о случаях, когда подростки зависимы от процесса вейпинга, но не от никотина.