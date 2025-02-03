Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера

Американские актеры Зак Эфрон («Папе снова 17», «За пивом!») и Уилл Феррелл («Эльф», «Барби») снимутся в новой комедии Николаса Столлера, постановщика «В пролете» и «Соседи. На тропе войны». Об этом сообщил Deadline.
Столлер снимет фильм по собственному сценарию. В нем молодой заключенный, который только что освободился из тюрьмы, возьмет в заложники зал суда и обвинит страдающего манией величия судью в том, что тот разрушил его жизнь.
Эфрон сыграет в картине преступника, а Феррелл — судью. В данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Его продюсерами стали Столлер, Феррелл, а также Джессика Элбаум и Алекс Браун из Gloria Sanchez Productions.
Ленту выпустит студия Amazon MGM, выпустившая в 2024 году на стриминговом сервисе Prime Video комедию «Рики Стэники» с Эфроном в главной роли. Вместе с Эфроном в ленте снялся Джон Сина.