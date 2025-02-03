Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера

Американские актеры Зак Эфрон («Папе снова 17», «За пивом!») и Уилл Феррелл («Эльф», «Барби») снимутся в новой комедии Николаса Столлера, постановщика «В пролете» и «Соседи. На тропе войны». Об этом сообщил Deadline.

Столлер снимет фильм по собственному сценарию. В нем молодой заключенный, который только что освободился из тюрьмы, возьмет в заложники зал суда и обвинит страдающего манией величия судью в том, что тот разрушил его жизнь.