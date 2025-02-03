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Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo

Сегодня в 18:40
Фото: Apple

Актриса Кейт Бланшетт заявила, что ее «очень огорчает» отсутствие перемен после возникновения движения #MeToo 8 лет назад.

В интервью журналу Porter 55-летняя Бланшетт рассказала о своем участии в инициативе Time’s Up, направленной на защиту жертв сексуальных домогательств после разоблачений Харви Вайнштейна.

«Все говорят о движении #MeToo так, будто оно уже закончилось. А я думаю, что, по правде говоря, оно так и не укоренилось. Люди стремились уничтожить и дискредитировать те голоса, которые только начинали выходить на свет. Меня очень огорчает то, что это не прижилось», — поделилась актриса.

В 2018 году Бланшетт стала одной из многих, кто высказался о Харви Вайнштейне, с которым она сотрудничала при создании фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Кэрол» и «Авиатор». На вопрос, вел ли себя продюсер когда‑либо неподобающим образом по отношению к ней, Бланшетт ответила: «Со мной — да».

«Я думаю, что он, как и большинство хищников, в первую очередь охотился на уязвимых. Я имею в виду, что у меня было плохое предчувствие от него. Он часто говорил мне: „Мы не друзья“», — поделилась она.

Сейчас Вайнштейн ожидает повторного суда в Нью-Йорке после того, как в 2020 году суд отменил его приговор за сексуализированное насилие и изнасилование двух других женщин. Кроме того, в 2022 году он был отдельно осужден за изнасилование в Лос-Анджелесе и приговорен к 16 годам лишения свободы.

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