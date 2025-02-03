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Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек

Сегодня в 17:58
Фото: Farid Ershad/Unsplash

Заместитель министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Аббас Станикзай покинул страну после критики запрета женщинам получать образование. Возможно, ему пришлось бежать, пишет The Guardian.

20 января Станикзай выступал на школьном выпускном в провинции Хост, когда начал речь об этом запрете. Он подверг критике запрет правительства «Талибана»* на посещение девочками средних школ и вузов. Ранее в министерстве просвещения страны называли образование для женщин частью иностранной культуры.

«Нет никаких оправданий этому — ни сейчас, ни в будущем. Мы несправедливы по отношению к 20 млн человек. Во времена пророка Мухаммеда двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин. Были такие замечательные женщины, что если бы мне пришлось подробно рассказывать об их вкладе, это заняло бы много времени», — сказал Станикзай.

Как пишет газета, после этого верховный лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада якобы приказал арестовать министра и запретил ему перемещаться, поэтому Станикзай вынужденно уехал в ОАЭ. Высокопоставленный министр подтвердил местным СМИ, что уехал в Дубай, но заявил, что отъезд связан с его состоянием здоровья.

После прихода к власти талибов в 2021 году права женщин и девочек на образование, работу, поездки и появление в общественных местах были серьезно ограничены. В январе главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Ахундзады и главного судьи Афганистана на том основании, что преследование ими женщин и девочек расценивается как преступлениее против человечности.

* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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