Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций

Американский актер Сильвестр Сталлоне стал инвестором и стратегическим партнером платформы Largo.ai, которая анализирует киноконтент с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил Deadline.

В будущем она сможет генерировать концепции для кинопроектов, рекламных роликов и сериалов. Также сервис научится визуализировать креативные задумки, помогая понять, каким будет контент в результате.

Сталлоне вложил в бизнес 7,5 млн долларов. Помимо него, проект финансировали фонды TI Capital и QBIT Capital, Atreides Management, DDA Capital и экс-вице президент Microsoft Activision Blizzard Томас Типпл.

Largo.ai сотрудничает уже с более чем 600 продакшн-компаниями, вкючая несколько голливудских киностудий. Создатели стартапа надеются, что число клиентов заметно вырастет после релиза новой версии ИИ-платформы.

Сервис, согласно задумке, позволит тестировать рекламные кампании, идеи и продукты и «ускорять творческий процесс за счет быстрой итерации». Платформа предложит ИИ-версию факус-групп и маркетинговых тестов.