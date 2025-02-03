Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций

Американский актер Сильвестр Сталлоне стал инвестором и стратегическим партнером платформы Largo.ai, которая анализирует киноконтент с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил Deadline.
В будущем она сможет генерировать концепции для кинопроектов, рекламных роликов и сериалов. Также сервис научится визуализировать креативные задумки, помогая понять, каким будет контент в результате.
Сталлоне вложил в бизнес 7,5 млн долларов. Помимо него, проект финансировали фонды TI Capital и QBIT Capital, Atreides Management, DDA Capital и экс-вице президент Microsoft Activision Blizzard Томас Типпл.
Largo.ai сотрудничает уже с более чем 600 продакшн-компаниями, вкючая несколько голливудских киностудий. Создатели стартапа надеются, что число клиентов заметно вырастет после релиза новой версии ИИ-платформы.
Сервис, согласно задумке, позволит тестировать рекламные кампании, идеи и продукты и «ускорять творческий процесс за счет быстрой итерации». Платформа предложит ИИ-версию факус-групп и маркетинговых тестов.
«Когда мы отправились в это путешествие с Largo.ai в 2020 году, роль ИИ в кинопроизводстве ограничивалась стриминговыми гигантами. Наша миссия состояла в том, чтобы уравнять условия игры для остальной части отрасли, которая до сих пор оставалась более традиционной. За последние два года страх перед ИИ уменьшился, и кривая его принятия кардинально меняется. Люди осознали безграничный потенциал использования ИИ в качестве вспомогательного инструмента. Речь идет о создании лучшего контента более быстрым, простым и менее рискованным способом», — прокомментировал гендиректор Largo.ai Сами Арпа.