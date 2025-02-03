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Стал известен лонг-лист номинантов на премию «Ника». В нем почти 70 фильмов

Сегодня в 17:22

На сайте премии «Ника» опубликовали лонг-лист номинантов. В него вошли 67 фильмов. За них будут голосовать члены российской Академии кинематографических искусств.

На награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют ленты «9 секунд», «Агентство „Антитролль“», «Азбука Морзе», «Аквариум», «Баба Яга спасает Новый год», «Белый пароход», «Братья», «В баню!», «Василиса и хранители времени», «Смотри на меня!», «На этой земле», «Новый Берлин», «Огниво», «Папа умер в субботу».

Премию могут получить триумфатор «Золотого орла» — драма «Воздух», а также «Вера», «Говорит Земля!», «Воплощение», «Детка», «Евгений Телегин», «За слова отвечаю», «Затерянные», «Каждый мечтает о собаке», «Каникулы», «Командир», «Онегин», «Снег в моем дворе», «Особенности национальной больницы».

Среди других претендентов — «Кончится лето», «Кукольный дом», «Культурная комедия», «Ласточка», «Лгунья», «Лед-3», «Летучий корабль», «Лина», «Любовь Советского Союза», «Мастер и Маргарита», «Мой дикий друг», «Мужское слово», «Один день в Стамбуле», «Папу маме заверни», «Плакса», «Руки вверх!», «Сто лет тому вперед».

Лучшим сериалом по итогам 2024 года могут стать «Комбинация», «Плевако», «Игры», «Преступление и наказание», «Столыпин», «Лихие», «Эль Русо», «Последний богатырь. Наследие» и еще десять проектов.

Кроме того, «Нику» вручат за лучший неигровой фильм, лучший анимационный фильм, режиссуру, монтаж, сценарий, операторскую работу и работу звукорежиссера, лучшую музыку к фильму, работу художника и художника по костюмам, лучшую мужскую и женскую роль.

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