В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти

В чешском заповеднике Брда бобры построили несколько плотин в месте, где это планировала сделать местная администрация. Об этом рассказал чешский телеканал CT24.

По словам сотрудников заповедника, для строительства плотины бобры выбрали идеальное место — мелиоративный канал, созданный солдатами на бывшем полигоне для осушения территории. Именно там администрация парка планировала возвести искусственную плотину. Она даже получила разрешение на ее строительство. Теперь, как отмечает телеканал, оно больше не пригодится.

«Бобр может построить плотину за одну ночь, максимум за две. Для этого не нужно получать разрешение на строительство, разрешение на водопользование, а потом посмотреть, удастся ли найти на это деньги. Человек может построить его с помощью экскаватора, скажем, за неделю», — отметил зоолог Иржи Влчек.

По словам главы администрации Брды Богумила Фишера, военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры об организации проектов и о праве собственности на землю, но бобры их опередили. Это позволило сэкономить 30 млн чешских крон (почти 122 млн рублей).

Бобры не только осуществили запланированный проект плотины, но тем самым создали водно-болотную зону с водоемами с хорошими условиями для жизни редкого каменного рака. «Это классическая среда обитания, которая также поможет земноводным, и весной мы услышим здесь дружное кваканье лягушек», — добавил Фишер.