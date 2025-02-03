В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти

Сегодня / 17:10
Вышел трейлер «Пункта назначения-6»
Сегодня / 18:40
Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo
Сегодня / 18:08
Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций
Сегодня / 17:58
Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек
Сегодня / 17:22
Стал известен лонг-лист номинантов на премию «Ника». В нем почти 70 фильмов
Сегодня / 17:11
Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ
Сегодня / 16:07
Французского режиссера Кристофа Ружжию осудили за домогательства к 12-летней актрисе
Сегодня / 15:38
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
Сегодня / 15:16
Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского
Сегодня / 14:49
«Пятерочка» запустила коллаборацию с Atomic Heart — фанаты уже получили первые призы
Сегодня / 14:42
Между Россией и КНДР построят автомобильный мост
Сегодня / 14:13
Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна
Сегодня / 14:06
Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»
Сегодня / 13:55
Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести
Сегодня / 13:10
Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»
Сегодня / 12:57
В Балашихе из горящей квартиры спасли семью минипигов
Сегодня / 12:53
Китаец обнаружил, что бывший хозяин его дома годами тайно жил в его подвале
Сегодня / 12:45
В Москве планируют новую ветку метро — от Щербинки до Внуково
Сегодня / 12:12
«Бруталист» стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков
Сегодня / 12:09
Анонимный инвестор строит в Великобритании постоянное подводное поселение
Сегодня / 11:50
Леди Гага показала клип на сингл «Abracadabra» в преддверии нового альбома
Сегодня / 11:49
«Я полный отстой в этом фильме»: Гай Пирс высказался о своей игре в «Помни…» Кристофера Нолана
Сегодня / 11:05
Экс-генпродюсер Kion Игорь Мишин сказал, что обыски в его доме прошли по делу Марата Гельмана
Обновлено сегодня в 11:03
В московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв
Сегодня / 10:40
Звезда «Сегуна» Анна Саваи может сыграть Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса о The Beatles
Сегодня / 10:03
Mercedes, на котором ездил легендарный гонщик F1 Стирлинг Мосс, продан за рекордные 51 млн евро
Сегодня / 10:01
В японском городке усилили меры безопасности из‑за вала туристов, желающих увидеть зиму
Сегодня / 09:26
Nickelodeon может снять продолжение «Джимми Нейтрона» спустя 24 года

В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти

Сегодня в 17:44
Фото: Svetozar Cenisev/Unsplash

В чешском заповеднике Брда бобры построили несколько плотин в месте, где это планировала сделать местная администрация. Об этом рассказал чешский телеканал CT24.

По словам сотрудников заповедника, для строительства плотины бобры выбрали идеальное место — мелиоративный канал, созданный солдатами на бывшем полигоне для осушения территории. Именно там администрация парка планировала возвести искусственную плотину. Она даже получила разрешение на ее строительство. Теперь, как отмечает телеканал, оно больше не пригодится.

«Бобр может построить плотину за одну ночь, максимум за две. Для этого не нужно получать разрешение на строительство, разрешение на водопользование, а потом посмотреть, удастся ли найти на это деньги. Человек может построить его с помощью экскаватора, скажем, за неделю», — отметил зоолог Иржи Влчек.

По словам главы администрации Брды Богумила Фишера, военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры об организации проектов и о праве собственности на землю, но бобры их опередили. Это позволило сэкономить 30 млн чешских крон (почти 122 млн рублей).

Бобры не только осуществили запланированный проект плотины, но тем самым создали водно-болотную зону с водоемами с хорошими условиями для жизни редкого каменного рака. «Это классическая среда обитания, которая также поможет земноводным, и весной мы услышим здесь дружное кваканье лягушек», — добавил Фишер.

«Бобр всегда знает, как лучше поступить. Он всегда лучше выберет место для плотины, чем мы спроектируем на бумаге», — прокомментировал Ярослав Обермайер, глава Центральночешского отделения Чешского агентства по охране природы и ландшафта.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами