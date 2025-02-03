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Французского режиссера Кристофа Ружжию осудили за домогательства к 12-летней актрисе

Сегодня в 16:07
Кадр из фильма «Дьяволы». Фото: Studio Canal

Французского режиссера Кристофа Ружжию, известного по фильмам «Дьяволы» и «В смятении», признали виновным в сексуальном насилии над 12-летней актрисой Адель Энель. Об этом сообщил Independent.

Энель обвинила кинематографиста в домогательствах в 2019 году. Она заявила, что в 2001 году на съемках «Дьяволов» Ружжия неоднократно прикасался к ней неподобающим образом: трогал ее между ног и в области груди, а также целовал в шею.

Девушка подчеркнула, что режиссер чрезмерно контролировал ее и даже изолировал ее от членов семьи, а также участников съемочной команды фильма. По словам Энель, насилие продолжалось в течение трех лет, в том числе после завершения съемок.

Ружжия настаивал на своей невиновности. Его приговорили к четырем годам заключения, но в тюрьме режиссер не окажется. Вместо этого он получит два года условно и еще в течение двух лет будет обязан носить полицейский электронный браслет на лодыжке. Кинематографист намерен обжаловать приговор.

Адель Энель известна по фильму «Портрет женщины в огне». Она стала одной из ведущих фигур движения #MeToo во Франции. Актриса рассказывала, что действия Ружжии повлияли на ее школьную успеваемость и спровоцировали мысли о самоубийстве.

«Кристоф говорил мне, что он влюблен в меня, и что разница в возрасте была для него проклятием, и что, к сожалению, я была взрослой в теле ребенка», — делилась артистка в полицейском отчете. Ружжия же утверждал, что у него с Энель были «профессиональные и нежные отношения».

Энель ушла из кино в 2023 году. Она обвинила киноиндустрию в защите «капиталистического, патриархального, расистского, сексистского мира структурного неравенства».

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