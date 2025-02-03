Вышел трейлер «Пункта назначения-6»

На ютуб-канале Warner Bros. вышел тизер-трейлер новой части «Пункта назначения» под заголовком «Кровные узы». В этом году франшизе исполняется 25 лет.

По сюжету студентку колледжа Стефани мучает один и тот же кошмар. Она отправляется в свой город, чтобы выследить единственного человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной гибели, которая неизбежно ждет их всех.

В самом же видео показана одна из сцен, в которой татуировщик из‑за стечения обстоятельств оказывается в смертельной ловушке.

«Кровные узы» сняли режиссеры Адам Б.Стейн и Зак Липовски под руководством New Line Cinema. В фильме сыграли Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Рия Килстедт, Анна Лор, а также Брек Бэссингер и Тони Тодд.

В 2022 году создатель франшизы Джеффри Реддик, который придумал персонажей и для новой части, рассказывал, что шестой фильм выйдет «под другим углом» и будет «настоящим фильмом о конечном пункте назначения», но в то же время «не будет следовать той формуле, которую […] как бы установили». «Вселенная расширяется», — добавил он.