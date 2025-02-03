Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ

Европейский союз официально приступил к исполнению закона по ограничениям в области искусственного интеллекта, сообщил CNBC.

Первая в своем роде нормативная база в сфере ИИ официально вступила в силу в августе 2024 года, но срок действия запретов на использование определенных систем ИИ и требований по обеспечению достаточной техграмотности персонала истек только 2 февраля 2025-го.

Теперь компании должны соблюдать новые ограничения, и в случае их несоблюдения грозят штрафы. Документ запрещает некоторые виды применения искусственного интеллекта, которые, по мнению авторов закона, представляют неприемлемый риск для граждан.

К ним относятся системы социального скоринга, распознавание лиц в режиме реального времени и другие формы биометрической идентификации, которые классифицируют людей по расе, половой принадлежности, сексуальной ориентации и другим признакам, а также манипулятивные инструменты ИИ.

За нарушение закона компаниям грозят штрафы в размере до 35 млн евро, или 7% от их глобальной годовой выручки, — в зависимости от того, какая сумма больше. Размер штрафов будет зависеть от нарушения и размера компании.

Глава отдела общественной политики ЕС Тасос Стампелос подчеркнул, что закон об искусственном интеллекте еще не вступил в полную силу, это лишь первый шаг в череде многих предстоящих изменений. Стампелос отметил, что хотя законопроект не идеален, он все же очень нужен.