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Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ

Сегодня в 17:11
Фото: Growtika/Unsplash

Европейский союз официально приступил к исполнению закона по ограничениям в области искусственного интеллекта, сообщил CNBC.

Первая в своем роде нормативная база в сфере ИИ официально вступила в силу в августе 2024 года, но срок действия запретов на использование определенных систем ИИ и требований по обеспечению достаточной техграмотности персонала истек только 2 февраля 2025-го.

Теперь компании должны соблюдать новые ограничения, и в случае их несоблюдения грозят штрафы. Документ запрещает некоторые виды применения искусственного интеллекта, которые, по мнению авторов закона, представляют неприемлемый риск для граждан.

К ним относятся системы социального скоринга, распознавание лиц в режиме реального времени и другие формы биометрической идентификации, которые классифицируют людей по расе, половой принадлежности, сексуальной ориентации и другим признакам, а также манипулятивные инструменты ИИ.

За нарушение закона компаниям грозят штрафы в размере до 35 млн евро, или 7% от их глобальной годовой выручки, — в зависимости от того, какая сумма больше. Размер штрафов будет зависеть от нарушения и размера компании.

Глава отдела общественной политики ЕС Тасос Стампелос подчеркнул, что закон об искусственном интеллекте еще не вступил в полную силу, это лишь первый шаг в череде многих предстоящих изменений. Стампелос отметил, что хотя законопроект не идеален, он все же очень нужен.

«Сейчас соблюдение требований будет зависеть от того, какие стандарты, руководства, вторичное законодательство или производные инструменты последуют за законом об искусственном интеллекте, которые будут фактически определять, как выглядит соблюдение требований», — отметил он.

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