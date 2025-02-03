Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году

Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Документ опубликован на сайте правовых актов.
«В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю провести в 2025 году в городе Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс „Интервидение“», — говорится в указе.
Председателем организационного комитета конкурса назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Должность председателя наблюдательного совета занял первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Ожидается, что в «Интервидении» примут участие артисты из более чем 16 стран. Свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, а также несколько государств из Латинской Америки и Центральной Азии.
Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — говорил медиаменеджер.