Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского

В сети появилась петиция против реконструкции цирка на проспекте Вернадского. Его проект в конце января показала мэрия Москвы — и он не понравился горожанам.

Жители столицы решили бороться за сохранение исторического здания цирка, построенного в 1971 году. Постройка, как отметили активисты, стала культовой и «неотъемлемой частью Гагаринского района».

«Замена полюбившегося белого купола на психоделический шатер с подобием колонки JBL равносильна подмене историко-культурной ценности на разноцветный фантик, в котором нет ни совместимости с городом, ни здравого смысла», — подчеркнули они.

Авторы петиции заявили, что «слова о том, что «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку, звучат как наглая шутка». Они заявили, что реконструкция в соответствии с утвержденным планом недопустима, и призвали отказаться от нее или изменить концепцию.

«Развиваясь, столица должна сохранять свое архитектурное наследие в надлежащем виде с помощью реставрационных работ, а не пытаться угодить современным причудам градостроительной моды», — написали москвичи.

Обращение к мэру и правительству Москвы подписали уже более 2500 человек.

Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.

В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м, к 50-летию цирка, бюро ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.