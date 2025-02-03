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Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского

Сегодня в 15:16
Фото: A.Savin

В сети появилась петиция против реконструкции цирка на проспекте Вернадского. Его проект в конце января показала мэрия Москвы — и он не понравился горожанам.

Жители столицы решили бороться за сохранение исторического здания цирка, построенного в 1971 году. Постройка, как отметили активисты, стала культовой и «неотъемлемой частью Гагаринского района».

«Замена полюбившегося белого купола на психоделический шатер с подобием колонки JBL равносильна подмене историко-культурной ценности на разноцветный фантик, в котором нет ни совместимости с городом, ни здравого смысла», — подчеркнули они.

Авторы петиции заявили, что «слова о том, что «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку, звучат как наглая шутка». Они заявили, что реконструкция в соответствии с утвержденным планом недопустима, и призвали отказаться от нее или изменить концепцию.

«Развиваясь, столица должна сохранять свое архитектурное наследие в надлежащем виде с помощью реставрационных работ, а не пытаться угодить современным причудам градостроительной моды», — написали москвичи.

Обращение к мэру и правительству Москвы подписали уже более 2500 человек.

Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.

В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м, к 50-летию цирка, бюро ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.

Москомархитектура объявила конкурс на концепцию нового здания цирка в сентябре 2024 года. К нему присоединились восемь архитектурных студий: «Апекс», «Маркс инжиниринг», бюро Асадова, «ЮНК архитекторы», Градостроительный институт «Мирпроект», арт-группа «Камень», СПИЧ и АБ «Структура». В финал не прошли два бюро ― «Структура» и СПИЧ. Какое бюро выиграло конкурс, в мэрии не уточнили.

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