Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна

Лука Гуаданьино намерен снять фильм по роману «Будденброки» Томаса Манна. Об этом итальянский режиссер рассказал в интервью швейцарскому куратору Хансу Ульриху Обристу для журнала Cura.
По словам Гуаданьино, он прочитал «Будденброков», когда ему было 12 лет, и с тех пор мечтает перенести их на экран. Сейчас постановщик адаптирует сценарий книги с писательницей Франческой Маньери, с которой он работал над сериалом «Мы те, кто мы есть».
Еще одна мечта постановщика ― воплотить в жизнь нереализованный фильм Стэнли Кубрика «Арийские бумаги». В его основе ― роман писателя Луиса Бегли «Ложь военного времени», который рассказывает о семье польских евреев, переживших нацистскую оккупацию. Кубрик работал над лентой в начале 1990-х, но забросил проект ― во многом из‑за успеха «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга. По словам жены режиссера Кристианы Кубрик, работа ввергла его в глубоко подавленное состояние.
Гуаданьино отметил, что долгое время занимался воскрешением проекта Кубрика ― с одобрения родственников покойного режиссера и в сотрудничестве с Warner Bros. изучал сохранившиеся наработки. Однако пока этот проект заморожен.
«Это очень сложные проекты. Однако тот факт, что мне удалось снять ремейк „Суспирии“ и экранизировать „Квира“, говорит о том, что я либо очень удачливый человек, либо очень настойчивый. Я привык добиваться своего. И если мне удастся снять один из этих фильмов — либо „Будденброков“, либо „Арийские бумаги“, — я смогу с уверенностью сказать, что жизнь прожита не зря», — признался Гуаданьино.