Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна

Лука Гуаданьино намерен снять фильм по роману «Будденброки» Томаса Манна. Об этом итальянский режиссер рассказал в интервью швейцарскому куратору Хансу Ульриху Обристу для журнала Cura.

По словам Гуаданьино, он прочитал «Будденброков», когда ему было 12 лет, и с тех пор мечтает перенести их на экран. Сейчас постановщик адаптирует сценарий книги с писательницей Франческой Маньери, с которой он работал над сериалом «Мы те, кто мы есть».

Еще одна мечта постановщика ― воплотить в жизнь нереализованный фильм Стэнли Кубрика «Арийские бумаги». В его основе ― роман писателя Луиса Бегли «Ложь военного времени», который рассказывает о семье польских евреев, переживших нацистскую оккупацию. Кубрик работал над лентой в начале 1990-х, но забросил проект ― во многом из‑за успеха «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга. По словам жены режиссера Кристианы Кубрик, работа ввергла его в глубоко подавленное состояние.

Гуаданьино отметил, что долгое время занимался воскрешением проекта Кубрика ― с одобрения родственников покойного режиссера и в сотрудничестве с Warner Bros. изучал сохранившиеся наработки. Однако пока этот проект заморожен.