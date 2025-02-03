Между Россией и КНДР построят автомобильный мост

Правительство РФ заявило о планах по строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР, пишет «Интерфакс».
Работы планируют закончить к концу 2026 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
По данным агентства, правительства России и Северной Кореи подписали соглашение о строительстве моста во время визита Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Работы начнутся в 2025 году.
В июне 2024-го Путин подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он предполагает расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Статья четвертого документа предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.