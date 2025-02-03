Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»

Журналистка Associated Press Криста Фаурия принесла извинения за инцидент на ковровой дорожке премии «Грэмми», пишет The Hollywood Reporter.

Перед церемонией Фаурия и ее коллега Лесли Амбриз брали интервью у певца и продюсера Бэбифейса. Однако пока тот находился на середине своего ответа, журналисты резко переключились на певицу Чаппелл Роан, которая проходила мимо. Поняв, что они больше хотят поговорить с ней, Бэбифейс ушел.

Ролик с их неуважительным поведением по отношению к 13-кратному обладателю «Грэмми» вызвал волну критики в соцсетях. В частности, действия сотрудников AP осудили Дионн Уорвик и Хлоя Кардашьян.

«Возмутительно, как с Бэбифейсом обошлись в этом интервью. Он оказал такое большое влияние на музыкальную индустрию, причем во многих отношениях. Это безумие — видеть, как легенда не получает уважения и внимания, которого он заслуживает», — написала Кардашьян в соцсети X.

«Он — первопроходец и заслуживает гораздо большего. Благодаря десятилетиям новаторской работы в качестве автора песен, продюсера и исполнителя, он сформировал звучание многих поколений. Я люблю тебя, Бэбифейс», — добавила она.

«Большие или маленькие, старые или новые — нельзя так обращаться с людьми. По крайней мере, не в моих глазах. В этой ситуации можно было бы повести себя иначе», — заключила знаменитость.