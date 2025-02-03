Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести

На месте бывшей высотки Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате, известном также как дом-книжка, собираются построить новое здание. Уже подготовлен проект объекта, рассказал в интервью РИА «Новости» заммэра по строительству Владимир Ефимов.

По мнению чиновника, здание СЭВ можно отнести к постройкам, которые «сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное». Он назвал его «обычным офисным зданием», которое по современным меркам уже нельзя назвать комфортным. Противоположностью дома-книжки Ефимов назвал гостиницу «Украина» — «здание эпохи, которое, как мы понимаем, будет стоять годы, десятилетия, столетия».

«Целый набор конструктивных элементов в нем отслужил свое и требует существенных вложений в обновление, то есть полной замены. Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени», — поделился Ефимов.

Чиновник упомянул концепцию здания на месте дома-книжки и его презентацию в этом году, но подробностей раскрывать не стал. Как выяснил «Коммерсант», в 2024 году здание признали «ограниченно работоспособным и не соответствующим» нормам механической и пожарной безопасности. Мэрия Москвы планирует привлечь к строительству инвестора — компанию «Киевская площадь». Там рассказали, что в планах возвести масштабный социокультурный кластер, который станет «важным связующим звеном между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники», на площади 600 тыс. квадратных метров. Из них более 150 тыс. квадратных метров отдадут под жилье.