Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести

Сегодня / 11:50
Леди Гага показала клип на сингл «Abracadabra» в преддверии нового альбома
Сегодня / 16:07
Французского режиссера Кристофа Ружжию осудили за домогательства к 12-летней актрисе
Сегодня / 15:38
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
Сегодня / 15:16
Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского
Сегодня / 14:49
«Пятерочка» запустила коллаборацию с Atomic Heart — фанаты уже получили первые призы
Сегодня / 14:42
Между Россией и КНДР построят автомобильный мост
Сегодня / 14:13
Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна
Сегодня / 14:06
Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»
Сегодня / 13:10
Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»
Сегодня / 12:57
В Балашихе из горящей квартиры спасли семью минипигов
Сегодня / 12:53
Китаец обнаружил, что бывший хозяин его дома годами тайно жил в его подвале
Сегодня / 12:45
В Москве планируют новую ветку метро — от Щербинки до Внуково
Сегодня / 12:12
«Бруталист» стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков
Сегодня / 12:09
Анонимный инвестор строит в Великобритании постоянное подводное поселение
Сегодня / 11:49
«Я полный отстой в этом фильме»: Гай Пирс высказался о своей игре в «Помни…» Кристофера Нолана
Сегодня / 11:05
Экс-генпродюсер Kion Игорь Мишин сказал, что обыски в его доме прошли по делу Марата Гельмана
Обновлено сегодня в 11:03
В московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв
Сегодня / 10:40
Звезда «Сегуна» Анна Саваи может сыграть Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса о The Beatles
Сегодня / 10:03
Mercedes, на котором ездил легендарный гонщик F1 Стирлинг Мосс, продан за рекордные 51 млн евро
Сегодня / 10:01
В японском городке усилили меры безопасности из‑за вала туристов, желающих увидеть зиму
Сегодня / 09:26
Nickelodeon может снять продолжение «Джимми Нейтрона» спустя 24 года
Сегодня / 08:30
Лицо Бейонсе, голая Бьянка Цензори и кукольный дом на голове: самые яркие моменты «Грэмми»
Сегодня / 07:21
Blumhouse представила первый взгляд на сиквел хоррора «М3ГАН» и назвала дату премьеры
Сегодня / 06:48
«Нельзя позволять роботам мечтать за нас»: Николас Кейдж раскритиковал использование ИИ
Сегодня / 04:36
Сабрина Карпентер, Бейонсе и Кендрик Ламар: названы победители «Грэмми-2025»
Вчера / 17:52
Телеканалы отказались показывать трейлер хоррора по Стивену Кингу из‑за «чрезмерного насилия»
Вчера / 16:56
Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%
Вчера / 16:01
Netflix и HBO Max «охотятся» за популярными блогерами после успеха «Beast Games»

Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести

Сегодня в 13:55
Фото: Gennady Grachev

На месте бывшей высотки Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате, известном также как дом-книжка, собираются построить новое здание. Уже подготовлен проект объекта, рассказал в интервью РИА «Новости» заммэра по строительству Владимир Ефимов.

По мнению чиновника, здание СЭВ можно отнести к постройкам, которые «сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное». Он назвал его «обычным офисным зданием», которое по современным меркам уже нельзя назвать комфортным. Противоположностью дома-книжки Ефимов назвал гостиницу «Украина» — «здание эпохи, которое, как мы понимаем, будет стоять годы, десятилетия, столетия».

«Целый набор конструктивных элементов в нем отслужил свое и требует существенных вложений в обновление, то есть полной замены. Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени», — поделился Ефимов.

Чиновник упомянул концепцию здания на месте дома-книжки и его презентацию в этом году, но подробностей раскрывать не стал. Как выяснил «Коммерсант», в 2024 году здание признали «ограниченно работоспособным и не соответствующим» нормам механической и пожарной безопасности. Мэрия Москвы планирует привлечь к строительству инвестора — компанию «Киевская площадь». Там рассказали, что в планах возвести масштабный социокультурный кластер, который станет «важным связующим звеном между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники», на площади 600 тыс. квадратных метров. Из них более 150 тыс. квадратных метров отдадут под жилье.

Здание на Новом Арбате построили в 1970 году. Оно не получило статуса памятника архитектуры.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами