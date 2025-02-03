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В Балашихе из горящей квартиры спасли семью минипигов

Сегодня в 12:57
Фото: «Мособлпожспас»/Telegram

В подмосковной Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти карликовых свиней. Об этом говорится в телеграм-канале Мособлпожспаса.

Сигнал о пожаре поступил в службы экстренных вызовов в минувшую пятницу. Очевидцы сообщили, что из окон первого этажа пятиэтажного дома идет дым.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали с верхних этажей 10 человек, включая двоих детей. Когда они вскрыли дверь в горящую квартиру, оттуда выбежали минипиги, которых разводила хозяйка жилья.

Видео: «Мособлпожспас»/Telegram

Огнеборцы провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу. Вскоре они потушили возгорание на площади в 2 квадратных метра. В пожаре никто не пострадал.

В прошлом месяце в парке «Зарядье» спасли кота, который не мог спуститься с дерева три дня. Сперва помочь пушистому пытались сотрудники парка, подбираясь к нему на лестницах. Но кот забирался на дерево все выше.

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