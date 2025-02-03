Китаец обнаружил, что бывший хозяин его дома годами тайно жил в его подвале

Мужчина в Китае обнаружил, что бывший хозяин его дома, который он купил 7 лет назад, тайно живет в подвале, пишет South China Morning Post.

Человек по фамилии Ли из провинции Цзянсу на востоке Китая приобрел дом в центре города почти за 2 млн юаней (280 тыс. долларов) в 2018 году. Семья Ли была в восторге от нового дома, который отличался удобным расположением и изысканным ремонтом.

Однако недавно, убирая домашние вещи, Ли наткнулся на потайную дверь, скрытую за лестницей. Дверь вела в подвал, который он раньше не замечал. Подземное помещение было просторным и полностью оборудованным, с системой вентиляции, освещением и даже небольшим баром.

Новый хозяин дома связался с его бывшей владелицей, обвинив ее в сокрытии подвала при продаже. В ответ она заявила, что помещение не входило в их договор о передаче собственности, и назвала помещение ее личным местом отдыха.

Как женщина пробиралась в подвал, неизвестно. Ли обратился в суд, который обязал бывшую хозяйку выплатить мужчине компенсацию и признал его законное право владения цокольным помещением.