В Москве планируют открыть новую ветку метро в районе Новой Москвы. Однако никаких «окончательных решений» пока не принято, рассказал в интервью РИА «Новости» заммэра по строительству Владимир Ефимов.

«Мы рассматриваем строительство дополнительной ветки, которая позволит нам соединить Внуково с Щербинкой, куда мы планируем довести Бирюлевскую линию. Но это в перспективе: пока окончательные решения не приняты, и их имеет смысл принимать с учетом динамики реализации градостроительных проектов в ТиНАО», — поделился Ефимов.

Ранее телеграм-канал «Делай метро лучше!» писал, что на Бирюлевской линии обсуждается строительство десяти станций: «Лопатино», «Дрожжино», «Улица Савицкого», «Щербинка», «Никольское», «Черепово», «Кедровая», «Пенино», «Кончеево» и «Экспо».

Также чиновник рассказало о планах продлить Арбатско-Покровскую линию до станции «Гольяново», а также построить новые станции «Достоевская» на Кольцевой линии и «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской ветке. Однако, по его данным, речь шла о продлении Бирюлевской линии, а не новой ветки.