Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»

Геймдизайнер Хидэо Кодзима высоко оценил хоррор «Я видел свет телевизора» Джейн Шенбрун.
«Я посмотрел несколько фильмов, но рад, что в моей памяти остался только „Я видел свет телевизора“ Джейн Шенбрун, выпущенный A24», — написал в X создатель франшизы Metal Gear и Death Stranding.
Сюжет рассказывает о двух подростках, Оуэне и Мэдди, которые сдружились на фоне любимого многосерийного ужастика. После того как телеканал решает отменить шоу, в жизни Оуэна и Мэдди начинают происходить странные вещи. Ужасы с экрана проникают в реальность.
В фильме снялись Джастис Смит («Подземелья и драконы: Честь среди воров»), Бриджет Ланди-Пейн («Стеклянный замок»), Даниель Дедуайлер («Атланта») и музыкант Фред Дерст из Limp Bizkit.