Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»

«Я посмотрел несколько фильмов, но рад, что в моей памяти остался только „Я видел свет телевизора“ Джейн Шенбрун, выпущенный A24», — написал в X создатель франшизы Metal Gear и Death Stranding.

Сюжет рассказывает о двух подростках, Оуэне и Мэдди, которые сдружились на фоне любимого многосерийного ужастика. После того как телеканал решает отменить шоу, в жизни Оуэна и Мэдди начинают происходить странные вещи. Ужасы с экрана проникают в реальность.