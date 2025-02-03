Анонимный инвестор строит в Великобритании постоянное подводное поселение

На границе Великобритании и Уэльса анонимный инвестор тестирует подводное жилье. Это часть проекта Deep, цель которого ― создать первое в мире «постоянное подводное поселение», сообщает The Guardian.

Тестирование проводится в бывшем известняковом карьере в Глостершире, на участке площадью в 20 гектаров. В 1990-х годах карьер был затоплен и до 2022-го использовался школой дайвинга.

Теперь его преобразуют в современный объект, который будет включать жилые модули, учебный центр и платформу для небольших подводных аппаратов ― они будут доставлять людей в жилые помещения на глубине 80 метров. Жить там сначала будут ученые и исследователи, однако затем планируется сдавать подводное жилье в аренду всем желающим.

Инвестиции в проект превышают 100 млн фунтов стерлингов, а личность человека, вложившего столь значительную сумму, не разглашается.