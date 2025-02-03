«Бруталист» стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков

«Бруталист» Брейди Корбета стал лучшей картиной на церемонии вручения премии Лондонского кружка критиков, пишет The Guardian.

При этом фильм с Эдриеном Броди, Фелисити Джонс и Гаем Пирсом не получил других наград. Лучшим режиссером стал Рамелл Росс за экранизацию Колсона Уайтхеда «Мальчишек из „Никеля“» — она же получила приз за операторскую работу Джомо Фрая.

В видеообращении Корбет поблагодарил Кружок критиков и Universal Pictures. «Я искренне тронут признанием — оно много значит для нас», — сказал он.

Фильм «Конклав» также получил две награды — одну за Ральфа Файнса как ведущего актера, а вторую — как британский/ирландский фильм года.

Выступая на вручении премии в отеле May Fair, Файнс сказал: «Я очень рад получить эту награду, но в глубине души я не понимаю, как в актерском искусстве могут быть победители и проигравшие».

«Я смотрю на прекрасную работу моих коллег-номинантов, Дэниела Крейга, Эдриена Броуди, Тимоте Шаламета, Колмана Доминго, и меня передергивает. Я тронут их артистизмом и тем, как глубоко они воплощают своих персонажей. Поэтому для меня большая честь быть включенным в их число».

Комедия Джесси Айзенберга о холокосте «Настоящая боль» стала еще одним двойным лауреатом, получив награду за игру Кирана Калкина в роли второго плана и за сценарий Айзенберга.