Леди Гага показала клип на сингл «Abracadabra» в преддверии нового альбома

Леди Гага появилась на «Грэмми» во время рекламной паузы, чтобы показать клип на новый сингл «Abracadabra». Танцевальный трек войдет в ее следующий альбом «Mayhem».

О релизе Гаги на «Грэмми» было известно заранее, но что именно подготовила певица, не раскрывалось. По ее словам, в видео показана «танцевальная битва между светлой и темной сторонами Гаги».

Режиссерами клипа выступили сама Гага, Пэррис Гебель и Бетани Варгас. Они совместно работали над хореографией, а для постановки пригласили 40 танцоров. Креативщики Пери Розенцвейг и Ник Ройял подготовили для певицы «белый плащ, сшитый из винтажных свадебных платьев».

Неделей ранее Гага сообщила, что «Mayhem» выйдет на стримингах 7 марта. Это ее седьмой студийный альбом, если не учитывать прошлогоднюю пластинку «Joker», которой сама певица дала номер 6.5. Она рассказывала, что «Mayhem» появился из‑за «страха вернуться к поп-музыке, которую любили ее самые первые поклонники».