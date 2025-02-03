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Экс-генпродюсер Kion Игорь Мишин сказал, что обыски в его доме прошли по делу Марата Гельмана

Сегодня в 11:05
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Обыски, которые в ноябре 2024 года прошли в доме бывшего генерального продюсера Kion Игоря Мишина, были связаны с уголовным делом галериста Марата Гельмана*. Об этом Мишин рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Постановление об обыске было принято судьей по делу Гельмана. И у меня статус свидетеля. Это юридическое основание, которое было опубликовано везде. И это правда», ― отметил он.

По словам медиаменеджера, он узнал, кто такой Гельман, лишь после обыска. «Я не знал, кто такой Гельман. Мы незнакомы. Этого человека не было в орбите моих отношений. Поэтому комментарий такой: да, это юридическое обоснование этих событий. Но ко мне оно не имеет никакого отношения», ― добавил Мишин.

В разговоре с Собчак он также прокомментировал другие версии СМИ об обысках в его доме. По его словам, он не причастен к организации «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой и не знает, могли ли слухи об этом стать поводом для каких‑либо «действий». Продюсер отметил, что был лишь участником вечеринки. Мишин сказал, что ему известно, кто распространяет эту версию, но «время комментировать не пришло».

Медиаменеджер опроверг и информацию о том, что в его доме во время обыска нашли некий сверток с белым порошком. Он утверждает, что в протоколе изъятых вещей сверток не значится.

21 ноября силовики провели обыски в подмосковном доме Игоря Мишина. Официально их причины не назывались. В правоохранительных органах говорили ТАСС, что обыски связаны с «уголовным делом об иноагентах». Источник РИА «Новости» утверждал, что они касаются дела, по которому «проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам». Телеграм-канал «112» сообщал, что силовики проверяли Мишина на контакты с галеристом Маратом Гельманом. РИА «Новости» также утверждало, что у Мишина при обыске нашли «предположительно запрещенные вещества».

Через неделю после обысков Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion. Он сказал, что увольняется «по обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами». «Я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни ― каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать ― это возможно. 45 лет трудового стажа. Из них 35 в медиа. Было не скучно», ― написал медиаменеджер.

* Марат Гельман внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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