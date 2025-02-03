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«Я полный отстой в этом фильме»: Гай Пирс высказался о своей игре в «Помни…» Кристофера Нолана

Сегодня в 11:49
Фото: Warner Bros.

Гай Пирс рассказал, что ему не нравится его актерская игра в фильме «Помни…» Кристофера Нолана.

Актер играет Леонарда Шелби — человека, страдающего амнезией и неспособного формировать новые воспоминания. Он использует сложную систему фотографий, записок и татуировок, пытаясь найти убийцу своей жены и человека, ответственного за его состояние.

«У меня экзистенциальный кризис. На днях я посмотрел „Помни…“ и все еще нахожусь в депрессии. Я полный отстой в этом фильме. Я никогда не думал об этом раньше, но в начале месяца я участвовал в Q&A по „Помни…“ и решил посмотреть фильм еще раз. И пока он шел, я понял, что ненавижу то, что сделал», — отметил актер.

Ранее Пирс рассказал Vanity Fair, что студия Warner Bros. не разрешала Кристоферу Нолану продолжить сотрудничество с ним после съемок «Помни…».

«За эти годы он несколько раз заговаривал со мной о ролях. Первыми были „Бэтмен“ и „Престиж“. Но в Warner Bros. был руководитель, который совершенно открыто сказал моему агенту: „Я не понимаю Гая Пирса. И не собираюсь его понимать. Я никогда не возьму Гая Пирса на работу“. В некотором смысле это было хорошо. Потому что хотя бы честно», — рассказал Гай Пирс.

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