«Я полный отстой в этом фильме»: Гай Пирс высказался о своей игре в «Помни…» Кристофера Нолана

Гай Пирс рассказал, что ему не нравится его актерская игра в фильме «Помни…» Кристофера Нолана.

Актер играет Леонарда Шелби — человека, страдающего амнезией и неспособного формировать новые воспоминания. Он использует сложную систему фотографий, записок и татуировок, пытаясь найти убийцу своей жены и человека, ответственного за его состояние.

«У меня экзистенциальный кризис. На днях я посмотрел „Помни…“ и все еще нахожусь в депрессии. Я полный отстой в этом фильме. Я никогда не думал об этом раньше, но в начале месяца я участвовал в Q&A по „Помни…“ и решил посмотреть фильм еще раз. И пока он шел, я понял, что ненавижу то, что сделал», — отметил актер.

Ранее Пирс рассказал Vanity Fair, что студия Warner Bros. не разрешала Кристоферу Нолану продолжить сотрудничество с ним после съемок «Помни…».