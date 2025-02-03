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Звезда «Сегуна» Анна Саваи может сыграть Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса о The Beatles

Сегодня в 10:40
Фото: FX

Звезда сериала «Сегун» Анна Саваи рассматривается на роль Йоко Оно в предстоящих байопиках о группе The Beatles от режиссера Сэма Мендеса.

Новость о том, что актриса рассматривается на эту роль, сообщил авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Официально об участии Саваи в кастинге пока не объявлено.

Мендес снимет четыре фильма, каждый из которых будет посвящен биографии одного участника ливерпульской группы. Все они будут связаны между собой, образуя тем самым кинематографическую вселенную.

Йоко Оно — японская художница, певица и активистка. Она известна отчасти благодаря своим отношениям с Джоном Ленноном. В 1969 году они поженились и состояли в отношениях до самой смерти Леннона в 1980 году. Оно, у которой в 1975 году родился сын от Леннона, так и не вышла замуж повторно. Сейчас ей 91 год, и она продолжает чтить наследие своего покойного мужа.

Ранее Ридли Скотт проговорился, что Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Ринго Старр признавался, что его на экране воплотит Барри Кеоган. Фаворитом на роль Джона Леннона Deadline называет Харриса Дикинсона. Издание также сообщает, что звезду «Очень странных дел» Джозефа Куинна выбрали на роль Джорджа Харрисона.

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