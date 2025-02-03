Звезда «Сегуна» Анна Саваи может сыграть Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса о The Beatles

Новость о том, что актриса рассматривается на эту роль, сообщил авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Официально об участии Саваи в кастинге пока не объявлено.

Мендес снимет четыре фильма, каждый из которых будет посвящен биографии одного участника ливерпульской группы. Все они будут связаны между собой, образуя тем самым кинематографическую вселенную.

Йоко Оно — японская художница, певица и активистка. Она известна отчасти благодаря своим отношениям с Джоном Ленноном. В 1969 году они поженились и состояли в отношениях до самой смерти Леннона в 1980 году. Оно, у которой в 1975 году родился сын от Леннона, так и не вышла замуж повторно. Сейчас ей 91 год, и она продолжает чтить наследие своего покойного мужа.