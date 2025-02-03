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Mercedes, на котором ездил легендарный гонщик F1 Стирлинг Мосс, продан за рекордные 51 млн евро

Сегодня в 10:03
Фото: @rmsothebys/X

Серебристый Mercedes, на котором в 1955 году ездили великие гонщики «Формулы-1» Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио, ушел с молотка за 51,15 млн евро. Это рекордная сумма для автомобилей Гран-при, сообщает The Guardian.

Проданный автомобиль ― один из четырех сохранившихся экземпляров Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Торги, организованные аукционным домом RM Sotheby’s, прошли в Музее Mercedes-Benz в немецком Штутгарте. Имя покупателя не уточняется.

На этом болиде пятикратный чемпион мира Фанхио одержал победу на Гран-при Буэнос-Айреса в 1955 году, правда, кузов у авто тогда был другой ― с открытыми колесами. Затем его товарищ по команде Мосс участвовал на этом автомобиле в Гран-при Италии и сошел с дистанции, показав лучшее время круга со средней скоростью круга в 215 километров в час.

Итальянское Гран-при 1955 года ознаменовало конец эпохи «Серебряных стрел» Mercedes: автопроизводитель ушел из автоспорта после ужасной катастрофы на гонке «24 часа Ле-Мана», в которой погибли 84 человека. Mercedes вернулся в «Формулу-1» лишь в 1994 году в качестве поставщика двигателей и только в 2010-м ― с собственной заводской командой.

Деньги от продажи авто пойдут на реставрацию и пополнение коллекции Музея Mercedes-Benz в Штутгарте. «Нам повезло быть распорядителями этого автомобиля в течение почти 60 лет, и он был прекрасным экспонатом в музее, но с этим аукционом и собранными средствами он действительно позволит нам… стать лучше в будущем», — отметил куратор музея Джейсон Вансикл.

Самый дорогой автомобиль, когда‑либо проданный на аукционе, ― Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года, который ушел с молотка за 135 млн евро в мае 2022 года. Самым дорогим автомобилем, участвовавшим в автогонках Гран-при, до этого был Fangio Mercedes W196 1954 года выпуска. Его в 2013 году продали на аукционе в Англии за 29,6 млн долларов.

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