Mercedes, на котором ездил легендарный гонщик F1 Стирлинг Мосс, продан за рекордные 51 млн евро

Серебристый Mercedes, на котором в 1955 году ездили великие гонщики «Формулы-1» Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио, ушел с молотка за 51,15 млн евро. Это рекордная сумма для автомобилей Гран-при, сообщает The Guardian.

Проданный автомобиль ― один из четырех сохранившихся экземпляров Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Торги, организованные аукционным домом RM Sotheby’s, прошли в Музее Mercedes-Benz в немецком Штутгарте. Имя покупателя не уточняется.

На этом болиде пятикратный чемпион мира Фанхио одержал победу на Гран-при Буэнос-Айреса в 1955 году, правда, кузов у авто тогда был другой ― с открытыми колесами. Затем его товарищ по команде Мосс участвовал на этом автомобиле в Гран-при Италии и сошел с дистанции, показав лучшее время круга со средней скоростью круга в 215 километров в час.

Итальянское Гран-при 1955 года ознаменовало конец эпохи «Серебряных стрел» Mercedes: автопроизводитель ушел из автоспорта после ужасной катастрофы на гонке «24 часа Ле-Мана», в которой погибли 84 человека. Mercedes вернулся в «Формулу-1» лишь в 1994 году в качестве поставщика двигателей и только в 2010-м ― с собственной заводской командой.

Деньги от продажи авто пойдут на реставрацию и пополнение коллекции Музея Mercedes-Benz в Штутгарте. «Нам повезло быть распорядителями этого автомобиля в течение почти 60 лет, и он был прекрасным экспонатом в музее, но с этим аукционом и собранными средствами он действительно позволит нам… стать лучше в будущем», — отметил куратор музея Джейсон Вансикл.