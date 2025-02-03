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В японском городке усилили меры безопасности из‑за вала туристов, желающих увидеть зиму

Сегодня в 10:01
Фото: Toomore Chiang/Flickr

Мэрия Отару в Японии усилила меры безопасности из‑за наплыва туристов, которые каждую зиму приезжают в этот небольшой городок. Популярность места резко выросла после выхода фильма в 1995 году, пишет CNN.

Отару расположен на западном побережье острова Хоккайдо. В нем живет около 100 тыс. человек, но только в прошлом году туда приехали 98,6 тыс. иностранцев — рекорд за всю историю. И в это число не входят однодневные поездки из столицы Хоккайдо Саппоро в 40 километрах от Отару.

В конце января местные власти выставили на улицах три отряда охранников. Им поручили вывесить баннеры и раздавать листовки с предупреждением о неподобающем поведении туристов: запрещено мусорить и загромождать дороги, за нарушение грозит штраф. В часы пик местная полиция усиливает патрулирование.

В основном это коснулось одного района Отару — Фунамидзака. Именно он получил известность после фильма «Любовное письмо» Сюндзи Ивая. Туристов привлекают улицы с деревянными домами, которые зимой обсыпает снегом. Фунамидзака расположен на высоком склоне, с краю которого открывается панорамный вид на Японское море.

Повышенное внимание к иностранцам возникло после гибели женщины из Гонконга на окраине Отару. 24 января 61-летнюю туристку сбил поезд, пока та делала фотографии на железнодорожных путях. Оттуда открывается вид на побережье, вдоль которого двигаются поезда.

В начале января власти Японии призывали туристов выбирать менее популярные места для поездок, столкнувшись с наплывом австралийцев. В 2024 году страну посетили 807 тыс. туристов из Австралии, что почти на 200 тыс. больше предыдущего рекорда 2019-го. Чаще всего путешественники выбирают Токио, Осаку и Киото. Австралийцы, помимо прочего, остаются в стране дольше, чем туристы из других стран.

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