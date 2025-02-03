В московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв

Утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв.
«В холле первого этажа ЖХ „Алые паруса“ произошел хлопок. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало», — пишет ТАСС. Погиб один человек, четыре человека пострадали.
«Интерфакс» сообщает, что в результате взрыва был тяжело ранен Армен Саркисян — основатель батальона «Арбат» в зоне спецоперации и президент Федерации бокса ДНР. Сейчас он находится в реанимации.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. По предварительным данным, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство.
РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по основной версии следствия, взрыв в ЖК «Алые паруса» был заказным убийством.
«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — рассказал источник.