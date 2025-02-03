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Nickelodeon может снять продолжение «Джимми Нейтрона» спустя 24 года

Сегодня в 09:26
Фото: Paramount Animation и Nickelodeon Films

Популярный в 2000-х мультфильм «Джимми Нейтрон — вундеркинд» может получить продолжение.

Сценарист Адам Пава отметил на своем LinkedIn, что с декабря 2023 года работает над сиквелом «Джимми Нейтрона» для Paramount Animation и Nickelodeon Films. На это обратил внимание пользователь X @Minions_Fanboy.

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На момент написания заметки сообщение о работе над мультфильмом было удалено. Comicbook отмечает, что у Павы есть опыт написания сценариев для нескольких анимационных проектов, таких как «Семейка монстров», «Реанимация», «Мой друг — обезьяна», «Дом Фостерс для друзей из мира фантазий» и других.

Несколько лет назад звезда озвучивания Роб Полсен дал интервью изданию, в котором заявил, что неплохо было бы перезагрузить шоу: «Я думаю, что это один из тех мультсериалов, который многие хотели бы увидеть снова. Он был очень хорошим. Так что перезапуск меня не удивит».

В 2001 году на экраны вышел мультфильм «Джимми Нейтрон — вундеркинд», который стал хитом и вдохновил студии на создание полноценного CG-мультипликационного телесериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».

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