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Лицо Бейонсе, голая Бьянка Цензори и кукольный дом на голове: самые яркие моменты «Грэмми»

Сегодня в 08:30
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения «Грэмми». Больше всего наград у Кендрика Ламара, чья песня «Not Like Us» выиграла в пяти номинациях, включая «Запись года». Бейонсе впервые победила в категории «Альбом года», а всего завоевала три награды (как и Charli XCX). Полный список лауреатов можно посмотреть тут.

Но запомнится «Грэмми-2025» не только списком победителей, а еще и скандалами, нарядами на ковровой дорожке, выступлениями и мемами.

Лучшая реакция

Бейонсе совсем не ожидала получить статуэтку за лучший кантри-альбом. Или сделала вид, что не ожидала? В любом случае ее удивленное лицо подарило миру новый мем.

«Я кричу от реакции Бейонсе на победу в номинации „Лучший кантри-альбом“ на „Грэмми“. Королева!»

Главный скандал

Канье Уэст и Бьянка Цензори пробыли на церемонии «Грэмми» лишь несколько минут. Рэпер был на красной ковровой дорожке традиционно в черном, а его супруга под объективами фотокамер сняла шубу, оставшись в абсолютно прозрачном платье.

Вскоре, как пишут некоторые СМИ, пару выпроводили с премии в сопровождении полицейских. Page Six со ссылкой на источник сперва написал, что у Канье и Бьянки не было приглашения, но позже удалил эту информацию. По словам собеседника Variety, супруги решили уехать сами: Уэст просто «прошел по ковровой дорожке, сел в свою машину и уехал».

© Allen J.Schaben/Getty Images

Самый яркий наряд

Затмить наряд Цензори на красной ковровой дорожке смог Джейден Смит, который пришел на церемонию в головном уборе в виде замка. В соцсетях шутят, что парень, видимо, действительно живет в своем мире.

Джейден Смит посетил «Грэмми» вместе с отцом Уиллом Смитом и сестрой Уиллоу Смит, у которой были две номинации.

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«Зная Джейдена Смита, кто‑то наверняка сказал ему, что он живет в своем мире»

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Уилл Смит: «Мы отправляемся на „Грэмми“! Сейчас!»
Джейден: «Погоди! Моя голова застряла в кукольном домике!»
Уилл Смит: «Я сказал — сейчас же!»

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ПОВ: ты сидишь за Джейденом Смитом

Лучшие выступления

Одно из самых ярких выступлений церемонии ― у Бенсона Буна, который стал популярен благодаря тиктоку. 22-летний певец исполнил свой хит «Beautiful Things», добравшийся в прошлом году до второй строчки в чарте Billboard Hot 100.

Перед выходом на сцену Хайди Клум и Никки Глейзер сорвали с Буна строгий смокинг, оставив его в сверкающем нежно-голубом комбинезоне с глубоким вырезом. Во время выступления Бун скрутил сальто назад (ставшее для него традиционным), а после ― поправил рукой пах, чем привлек немало внимания в СМИ и соцсетях.

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© Kevin Winter/Getty Images
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The Weeknd прекратил бойкот «Грэмми» и выступил на сцене с песнями «Timeless» и «Cry for Me». В 2021 году он заявлял, что не позволит своему лейблу представлять его на церемонии награждения из‑за «тайных комитетов» премии, которые определяют номинантов. В этом году артист стал одним из секретных гостей «Грэмми».

© Kevin Mazur/Getty Images

Для Сабрины Карпентер, которая взяла две награды, это было первое выступление на «Грэмми». Многих оно покорило запоминающимся театральным стилем. Сперва артистка уронила блестящую трость на ступеньки, затем, исполняя свой хит «Espresso», сделала вид, что запуталась в вокале, и несколько раз начинала одну из строчек заново. Во время следующей песни «Please Please Please» певица станцевала чечетку.

© Christopher Polk/Getty Images

Но, возможно, самым запоминающимся был глоток Сабрины из фляжки, украшенной драгоценными камнями и идеально подходящей к ее вечернему платью.

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