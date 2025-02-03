Blumhouse представила первый взгляд на сиквел хоррора «М3ГАН» и назвала дату премьеры

В коротком ролике кукла-убийца танцует под песню Чаппелл Роан «Femininomenon». Премьера видео состоялась вскоре после того, как Роан вышла на сцену во время церемонии награждения «Грэмми», исполнив песню «Pink Pony Club».

Первый фильм «М3ГАН», который расшифровывается как «Model 3 Generative Android», рассказывает о девушке по имени Кэди. Она потеряла родителей в автокатастрофе и воспитывается тетей-робототехником Джеммой.

Джемма работает над созданием экспериментального робота размером с ребенка, который должен стать идеальным компаньоном для детей. Однако робот с искусственным интеллектом становится опасным и убивает все, что считает угрозой для Кэди. К концу фильма Джемма и Кэди побеждают М3ГАН, но финальная сцена показывает, что робот так просто не уйдет.