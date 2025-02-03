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Blumhouse представила первый взгляд на сиквел хоррора «М3ГАН» и назвала дату премьеры

Сегодня в 07:21
Фото: Blumhouse

Компания Blumhouse представила первый взгляд на сиквел хоррор-хита 2023 года «М3ГАН». Премьера ленты «М3ГАН 2.0» состоится 27 июня.

В коротком ролике кукла-убийца танцует под песню Чаппелл Роан «Femininomenon». Премьера видео состоялась вскоре после того, как Роан вышла на сцену во время церемонии награждения «Грэмми», исполнив песню «Pink Pony Club».

Первый фильм «М3ГАН», который расшифровывается как «Model 3 Generative Android», рассказывает о девушке по имени Кэди. Она потеряла родителей в автокатастрофе и воспитывается тетей-робототехником Джеммой.

Джемма работает над созданием экспериментального робота размером с ребенка, который должен стать идеальным компаньоном для детей. Однако робот с искусственным интеллектом становится опасным и убивает все, что считает угрозой для Кэди. К концу фильма Джемма и Кэди побеждают М3ГАН, но финальная сцена показывает, что робот так просто не уйдет.

Сиквел расскажет о новой угрозе человечества — Амелии. Это военное оружие с быстро развивающимся самосознанием, которое было создано на базе украденной технологии М3ГАН. И остановить эту Амелию сможет только М3ГАН 2.0.

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