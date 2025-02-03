«Нельзя позволять роботам мечтать за нас»: Николас Кейдж раскритиковал использование ИИ

Николас Кейдж получил награду за «Сценарий мечты» на 52-й ежегодной церемонии вручения премии «Сатурн» в Universal City и выступил против того, чтобы искусственный интеллект проникал в актерскую профессию.

«Спасибо, что отметили „Сценарий мечты“. „Герой наших снов“ — один из моих любимых фильмов, в которых я когда‑либо снимался. Я должен поблагодарить Кристоффера Боргли за его режиссуру, сценарий, монтаж и за создание этого невероятно тревожного, но уморительного мира, который он придумал.

Но есть и другой мир, который также тревожит меня. Он происходит прямо сейчас вокруг всех нас: новый мир ИИ. Я твердо убежден, что нельзя позволять роботам мечтать за нас. Роботы не могут отражать человеческое состояние. Это тупик, если актер позволит одному роботу ИИ хоть немного манипулировать его игрой. Мы не можем этого допустить», — сказал актер.

Кейдж отметил, что задача любого искусства — отражать внешнее и внутреннее человеческое состояние через вдумчивый и эмоциональный процесс, а робот не может этого сделать. «Я говорю: защищайте себя от ИИ, который мешает вам выражать свои мысли искренне и честно», — добавил он.