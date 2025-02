Сабрина Карпентер, Бейонсе и Кендрик Ламар: названы победители «Грэмми-2025»

Список победителей «Грэмми»

Альбом года — Бейонсе «Cowboy Carter»

Запись года — Кендрик Ламар «Not Like Us»

Песня года — Кендрик Ламар «Not Like Us»

Лучший кантри-альбом — Бейонсе «Cowboy Carter»

Лучший новый артист — Чаппелл Роан

Лучшее музыкальное видео — Кендрик Ламар «Not Like Us»

Лучший вокальный поп-альбом — Сабрина Карпентер «Short n’ Sweet»

Лучшее сольное поп-исполнение — Сабрина Карпентер «Espresso»

Лучшая танцевальная поп-запись — Charli XCX «Von Dutch»

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Леди Гага и Бруно Марс «Die with a Smile»

Лучший традиционный вокальный поп-альбом — Нора Джонс «Visions»

Лучшая танцевальная/электронная запись — Justice & Tame Impala «Neverender»

Лучший танцевальный/электронный альбом — Чарли XCX «Brat»

Лучшая R’n’B-песня — Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) «Saturn»

Лучшее традиционное R’n’B-исполнение — Lucky Daye «That’s You»

Лучшее R’n’B-исполнение — Муни Лонг «Made for Me (Live on BET)»

Лучшее рэп-исполнение — Кендрик Ламар «Not Like Us»

Лучший латиноамериканский поп-альбом — Шакира «Las Mujeres Ya No Lloran»

Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар «Not Like Us»

Лучший рэп-альбом — Alligator Bites Never Heal «Doechii»

Лучшее рок-исполнение — The Beatles «Now and Then»

Лучшее метал-исполнение — Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne «Mea Culpa (! Ça ira!)»

Лучшая рок-песня — St. Vincent «Broken Man»

Лучший рок-альбом — Rolling Stones «Hackney Diamonds»

Лучшее исполнение в альтернативном жанре — St. Vincent «Flea»

Лучший альтернативный альбом — St. Vincent «All Born Screaming»

Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа — Music By Leonard Bernstein «London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper»

Лучший саундтрек для визуальных медиа — Hans Zimmer «Dune: Part Two»

Лучшее кантри-выступление дуэта/группы — Бейонсе и Майли Сайрус «II Most Wanted»

Лучший автор песен года — Эми Аллен

Лучший ремикс — Марк Ронсон «Espresso»

Продюсер года — Даниель Нигро

Лучший музыкальный фильм — Джон Батист «Американская симфония»