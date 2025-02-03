Сабрина Карпентер, Бейонсе и Кендрик Ламар: названы победители «Грэмми-2025»

Бейонсе — самая титулованная артистка «Грэмми» в истории — впервые за свою карьеру выиграла в номинации «Альбом года», став первой темнокожей женщиной в XXI веке с этой наградой.

В прошлом году рэпер и ее муж Jay Z раскритиковал премию: «Мы хотим, чтобы вы всё сделали правильно. Я не хочу смущать эту молодую леди, но у нее больше „Грэмми“, чем у всех остальных, и она никогда не выигрывала в номинации „Альбом года“».