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Сабрина Карпентер, Бейонсе и Кендрик Ламар: названы победители «Грэмми-2025»

Сегодня в 04:36
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения «Грэмми».

Бейонсе — самая титулованная артистка «Грэмми» в истории — впервые за свою карьеру выиграла в номинации «Альбом года», став первой темнокожей женщиной в XXI веке с этой наградой.

В прошлом году рэпер и ее муж Jay Z раскритиковал премию: «Мы хотим, чтобы вы всё сделали правильно. Я не хочу смущать эту молодую леди, но у нее больше „Грэмми“, чем у всех остальных, и она никогда не выигрывала в номинации „Альбом года“».

Список победителей «Грэмми»

Альбом года — Бейонсе «Cowboy Carter»
Запись года — Кендрик Ламар «Not Like Us»
Песня года — Кендрик Ламар «Not Like Us»
Лучший кантри-альбом — Бейонсе «Cowboy Carter»
Лучший новый артист — Чаппелл Роан
Лучшее музыкальное видео — Кендрик Ламар «Not Like Us»
Лучший вокальный поп-альбом — Сабрина Карпентер «Short n’ Sweet»
Лучшее сольное поп-исполнение — Сабрина Карпентер «Espresso»
Лучшая танцевальная поп-запись — Charli XCX «Von Dutch»
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Леди Гага и Бруно Марс «Die with a Smile»
Лучший традиционный вокальный поп-альбом — Нора Джонс «Visions»
Лучшая танцевальная/электронная запись — Justice & Tame Impala «Neverender»
Лучший танцевальный/электронный альбом — Чарли XCX «Brat»
Лучшая R’n’B-песня — Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) «Saturn»
Лучшее традиционное R’n’B-исполнение — Lucky Daye «That’s You»
Лучшее R’n’B-исполнение — Муни Лонг «Made for Me (Live on BET)»
Лучшее рэп-исполнение — Кендрик Ламар «Not Like Us»
Лучший латиноамериканский поп-альбом — Шакира «Las Mujeres Ya No Lloran»
Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар «Not Like Us»
Лучший рэп-альбом — Alligator Bites Never Heal «Doechii»
Лучшее рок-исполнение — The Beatles «Now and Then»
Лучшее метал-исполнение — Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne «Mea Culpa (! Ça ira!)»
Лучшая рок-песня — St. Vincent «Broken Man»
Лучший рок-альбом — Rolling Stones «Hackney Diamonds»
Лучшее исполнение в альтернативном жанре — St. Vincent «Flea»
Лучший альтернативный альбом — St. Vincent «All Born Screaming»
Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа — Music By Leonard Bernstein «London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper»
Лучший саундтрек для визуальных медиа — Hans Zimmer «Dune: Part Two»
Лучшее кантри-выступление дуэта/группы — Бейонсе и Майли Сайрус «II Most Wanted»
Лучший автор песен года — Эми Аллен
Лучший ремикс — Марк Ронсон «Espresso»
Продюсер года — Даниель Нигро
Лучший музыкальный фильм — Джон Батист «Американская симфония»

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