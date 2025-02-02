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Телеканалы отказались показывать трейлер хоррора по Стивену Кингу из‑за «чрезмерного насилия»

Сегодня в 17:52
Кадр из фильма "Обезьяна". Фото: Neon

Четыре крупные телевизионные сети отказались транслировать трейлер «Обезьяны» ― нового фильма ужасов по рассказу Стивена Кинга. Об этом рассказала в инстаграме* продюсерская компания Neon, которая занимается дистрибьюцией картины.

В качестве причины вещатели назвали чрезмерную демонстрацию насилия и кровопролития в ролике. У одной из телесетей Neon спросил, можно ли исправить трейлер, чтобы его все же показали. На это сотрудник компании ответил, что это невозможно, поскольку «практически каждая сцена в ролике» не подходит для показа по ТВ. «Это чрезмерное насилие с брызгами крови, графическими изображениями, отрубленными головами», — отметили в телеканале.

Другая вещательная сеть дала возможность команде фильма предоставить другой рекламный ролик с меньшим количеством крови и жестокости.

Как отмечает The Independent, такая реакция на трейлер лишь усилила ожидание фильма у фанатов. Один из них заявил, что теперь ждет премьеру «с еще большим нетерпением».

Сам Стивен Кинг недавно похвалил экранизацию его рассказа. «Вы никогда не видели ничего подобного „Обезьяне“. Это просто безумие. Как человек, который время от времени позволял себе заниматься ерундой, я говорю это с восхищением», — отметил он.

Режиссером «Обезьяны» выступил Осгуд Перкинс («Собиратель душ», «Сумеречная зона», «Гретель и Гензель»). В актерский состав вошли Татьяна Маслани, Никко Дель Рио, Элайджа Вуд, Сара Леви и Кристиан Конвери. Фильм рассказывает о братьях-близнецах (Тео Джеймс) — в детстве они избавились от игрушки в виде заводной обезьянки, которая приносила смерти, но спустя годы таинственные убийства вновь начали происходить вокруг них.

В российский прокат «Обезьяна» выйдет 27 февраля.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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