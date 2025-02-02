Телеканалы отказались показывать трейлер хоррора по Стивену Кингу из‑за «чрезмерного насилия»

В качестве причины вещатели назвали чрезмерную демонстрацию насилия и кровопролития в ролике. У одной из телесетей Neon спросил, можно ли исправить трейлер, чтобы его все же показали. На это сотрудник компании ответил, что это невозможно, поскольку «практически каждая сцена в ролике» не подходит для показа по ТВ. «Это чрезмерное насилие с брызгами крови, графическими изображениями, отрубленными головами», — отметили в телеканале.