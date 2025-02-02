Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%

По итогам 2024 года средний чек одного похода в ресторан составил в России 1896 рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», которому принадлежит одна из крупнейших в РФ эквайринговых сетей.