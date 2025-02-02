Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%

По итогам 2024 года средний чек одного похода в ресторан составил в России 1896 рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», которому принадлежит одна из крупнейших в РФ эквайринговых сетей.
Лидером по числу платежей в ресторанах в прошлом году стала Москва, где средний чек составил 2053 рубля. На втором месте ― Петербург со средним чеком в 2713 рублей, на третьем ― Набережные Челны (1173 рубля).
За год вырос и средний чек на фастфуд ― на 23,6%, с 377 до 466 рублей. В тройку городов с самым большим числом платежей в точках быстрого питания вошли Москва (521 рубль), Петербург (371 рубль) и Казань (436 рублей).
По официальным данным, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Недавно Росстат назвал самые подорожавшие за год продукты: цены на картофель выросли на 92%, лук подорожал на 48,2%, капуста белокочанная ― на 44,7%.