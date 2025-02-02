Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%

Сегодня / 12:46
Андрей Звягинцев работает над новым фильмом
Сегодня / 16:01
Netflix и HBO Max «охотятся» за популярными блогерами после успеха «Beast Games»
Сегодня / 14:10
Журнал «Сеанс» впервые попросил поддержки у читателей
Сегодня / 12:54
Шоураннер «Белого лотоса» назвал первые два сезона «репетицией» третьего
Сегодня / 12:09
Режиссер Павел Лунгин: «Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может»
Сегодня / 11:34
Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по делу о домогательствах к Блейк Лайвли
Сегодня / 11:14
Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой
Сегодня / 10:17
Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlé за отказ рекламировать товары в соцсети X
Сегодня / 09:49
В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений
Сегодня / 09:48
В Китае огромный осетр попытался проглотить российскую синхронистку
Сегодня / 09:17
В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»
Обновлено сегодня в 08:40
Лю Сыму готовит адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 06:48
Киран Калкин чуть не сорвал съемки «Настоящей боли». Эмма Стоун вернула его на площадку «шантажом»
Сегодня / 06:17
Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит
Сегодня / 23:21
В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»
Вчера / 17:58
Американец сознался в киберпреследованиях. Он заманивал незнакомцев к дому жертвы через чат-боты
Вчера / 15:53
В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну
Вчера / 14:50
MrBeast и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов
Вчера / 13:59
РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ
Вчера / 13:44
Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма
Вчера / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Вчера / 11:58
Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня
Вчера / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Вчера / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Вчера / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Вчера / 07:08
В России назначили первый штраф за пропаганду чайлдфри из‑за мемов с Тарантино и Риком Санчесом
Вчера / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Вчера / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон

Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%

Сегодня в 16:56
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

По итогам 2024 года средний чек одного похода в ресторан составил в России 1896 рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», которому принадлежит одна из крупнейших в РФ эквайринговых сетей.

Лидером по числу платежей в ресторанах в прошлом году стала Москва, где средний чек составил 2053 рубля. На втором месте ― Петербург со средним чеком в 2713 рублей, на третьем ― Набережные Челны (1173 рубля).

За год вырос и средний чек на фастфуд ― на 23,6%, с 377 до 466 рублей. В тройку городов с самым большим числом платежей в точках быстрого питания вошли Москва (521 рубль), Петербург (371 рубль) и Казань (436 рублей).

По официальным данным, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Недавно Росстат назвал самые подорожавшие за год продукты: цены на картофель выросли на 92%, лук подорожал на 48,2%, капуста белокочанная ― на 44,7%.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами