Netflix и HBO Max «охотятся» за популярными блогерами после успеха «Beast Games»

После успеха реалити-шоу блогера MrBeast на Amazon стриминговые сервисы и студии начали «охотиться за контентом, созданным инфлюэнсерами». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в отрасли.

По словам инсайдеров, в последние месяцы у заказчиков вырос интерес к проектам в сфере путешествий и спорта, созданным инфлюэнсерами. Среди прочих увеличить число таких шоу хотят Netflix и HBO Max.

Об этом говорит решение Netflix запустить новый сезон реалити-шоу «The Sidemen» и четырехсерийный проект от детской воспитательницы Мисс Рэйчел (Ms. Rachel), популярной на ютубе.

Max, в свою очередь, представил реалити-шоу с блогером Джейком Полом и его братом Логаном под названием «Paul American». Оно выйдет на стриминговом сервисе в марте. YouTube также начал рассматриваться в отрасли как источник анимационных проектов благодаря успеху таких ютуб-шоу, как «CocoMelon» и «The Amazing Digital Circus».

При этом крупные платформы готовы сотрудничать лишь с блогерами, чья аудитория превышает 20 млн подписчиков, отметил один из продюсеров, работающий с контентмейкерами.

Качество контента инфлюэнсеров улучшилось, что стирает его границу с традиционными шоу, заявил старший аналитик Emarketer Росс Бенеш. В результате экономные стриминговые сервисы склоняются к более низкобюджетному реалити-контенту, пояснил он.

Реалити-шоу «Beast Games» («Игры Биста») стартовало на Amazon Prime Video 19 декабря. В нем приняли участие 1000 человек, которые боролись за приз в 5 млн долларов. Для шоу построили город за 14 млн долларов.