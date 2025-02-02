Netflix и HBO Max «охотятся» за популярными блогерами после успеха «Beast Games»

Сегодня / 12:46
Андрей Звягинцев работает над новым фильмом
Сегодня / 16:56
Средний чек россиян в ресторанах увеличился за год на 11,4%
Сегодня / 14:10
Журнал «Сеанс» впервые попросил поддержки у читателей
Сегодня / 12:54
Шоураннер «Белого лотоса» назвал первые два сезона «репетицией» третьего
Сегодня / 12:09
Режиссер Павел Лунгин: «Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может»
Сегодня / 11:34
Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по делу о домогательствах к Блейк Лайвли
Сегодня / 11:14
Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой
Сегодня / 10:17
Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlé за отказ рекламировать товары в соцсети X
Сегодня / 09:49
В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений
Сегодня / 09:48
В Китае огромный осетр попытался проглотить российскую синхронистку
Сегодня / 09:17
В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»
Обновлено сегодня в 08:40
Лю Сыму готовит адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 06:48
Киран Калкин чуть не сорвал съемки «Настоящей боли». Эмма Стоун вернула его на площадку «шантажом»
Сегодня / 06:17
Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит
Сегодня / 23:21
В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»
Вчера / 17:58
Американец сознался в киберпреследованиях. Он заманивал незнакомцев к дому жертвы через чат-боты
Вчера / 15:53
В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну
Вчера / 14:50
MrBeast и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов
Вчера / 13:59
РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ
Вчера / 13:44
Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма
Вчера / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Вчера / 11:58
Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня
Вчера / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Вчера / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Вчера / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Вчера / 07:08
В России назначили первый штраф за пропаганду чайлдфри из‑за мемов с Тарантино и Риком Санчесом
Вчера / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Вчера / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон

Netflix и HBO Max «охотятся» за популярными блогерами после успеха «Beast Games»

Сегодня в 16:01
Фото: Amazon Prime Video

После успеха реалити-шоу блогера MrBeast на Amazon стриминговые сервисы и студии начали «охотиться за контентом, созданным инфлюэнсерами». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в отрасли.

По словам инсайдеров, в последние месяцы у заказчиков вырос интерес к проектам в сфере путешествий и спорта, созданным инфлюэнсерами. Среди прочих увеличить число таких шоу хотят Netflix и HBO Max.

Об этом говорит решение Netflix запустить новый сезон реалити-шоу «The Sidemen» и четырехсерийный проект от детской воспитательницы Мисс Рэйчел (Ms. Rachel), популярной на ютубе.

Max, в свою очередь, представил реалити-шоу с блогером Джейком Полом и его братом Логаном под названием «Paul American». Оно выйдет на стриминговом сервисе в марте. YouTube также начал рассматриваться в отрасли как источник анимационных проектов благодаря успеху таких ютуб-шоу, как «CocoMelon» и «The Amazing Digital Circus».

При этом крупные платформы готовы сотрудничать лишь с блогерами, чья аудитория превышает 20 млн подписчиков, отметил один из продюсеров, работающий с контентмейкерами.

Качество контента инфлюэнсеров улучшилось, что стирает его границу с традиционными шоу, заявил старший аналитик Emarketer Росс Бенеш. В результате экономные стриминговые сервисы склоняются к более низкобюджетному реалити-контенту, пояснил он.

Реалити-шоу «Beast Games» («Игры Биста») стартовало на Amazon Prime Video 19 декабря. В нем приняли участие 1000 человек, которые боролись за приз в 5 млн долларов. Для шоу построили город за 14 млн долларов.

Более 10 участников шоу пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и медиков на площадке. Пять участников подали коллективный иск против MrBeast, в котором говорится о «хроническом жестоком обращении» и сексуализированных домогательствах. Истцы также говорят, что им не платили минимальную зарплату и за сверхурочные.

Расскажите друзьям
Теги:
NetflixAmazon
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами