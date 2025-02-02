Журнал «Сеанс» впервые попросил поддержки у читателей

Журнал о кино «Сеанс» впервые попросил поддержки у читателей, поскольку столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом на сайте издания рассказала его основательница Любовь Аркус.
Она отметила, что «Сеанс» во многом выживал благодаря грантам от различных фондов и структур, но сейчас грантов больше нет. Кроме того, цены на бумагу и печать выросли в два раза.
«Последние два года мы живем тем, что бесконечно придумываем и печатаем книги. Но книги для нас не предмет финансовых оборотов. Пока делается книга, вся прочая жизнь отменяется», ― написала Аркус.
По ее словам, чтобы оставаться на плаву и поддерживать убыточные проекты, такие как сайт «Сеанса» и портал «Чапаев», им нужно издавать в три раза больше. «Большие издательства этого не заметят, а маленькие именно в такие моменты обычно закрываются. У них нет накопленного жирка, который позволит пережить им долгую зиму. Нам не на что рассчитывать, только на собственный труд. И на тех, кому он нужен, наших читателей», ― добавила основательница журнала.
Чтобы поддержать «Сеанс», можно подписаться на ежемесячный платеж или просто отправить желаемую сумму. Аркус подчеркнула, что сайты «Сеанс», «Чапаев» и «Туровская» никогда не будут вводить платную подписку.
«Сеанс» основан в 1989 году при поддержке тогдашнего директора «Ленфильма» Александра Голутвы. Редакция «Сеанса» до сих пор находится на киностудии, с которой сотрудничает в организации кинопоказов и культурных мероприятий.
В последнее время «Ленфильм» тоже оказался в нестабильном финансовом положении и столкнулся с чередой смен директоров, сообщали источники РБК. На этом фоне с поста председателя совета директоров студии ушел Федор Бондарчук. Киностудию также покинула команда лаборатории «Ленфильм-дебют», которая с 2022 года поддерживала начинающих режиссеров.