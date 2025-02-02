Андрей Звягинцев работает над новым фильмом

Сегодня / 11:14
Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой
Сегодня / 12:54
Шоураннер «Белого лотоса» назвал первые два сезона «репетицией» третьего
Сегодня / 12:09
Режиссер Павел Лунгин: «Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может»
Сегодня / 11:34
Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по делу о домогательствах к Блейк Лайвли
Сегодня / 10:17
Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlé за отказ рекламировать товары в соцсети X
Сегодня / 09:49
В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений
Сегодня / 09:48
В Китае огромный осетр попытался проглотить российскую синхронистку
Сегодня / 09:17
В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»
Обновлено сегодня в 08:40
Лю Сыму готовит адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 06:48
Киран Калкин чуть не сорвал съемки «Настоящей боли». Эмма Стоун вернула его на площадку «шантажом»
Сегодня / 06:17
Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит
Сегодня / 23:21
В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»
Вчера / 17:58
Американец сознался в киберпреследованиях. Он заманивал незнакомцев к дому жертвы через чат-боты
Вчера / 15:53
В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну
Вчера / 14:50
MrBeast и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов
Вчера / 13:59
РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ
Вчера / 13:44
Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма
Вчера / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Вчера / 11:58
Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня
Вчера / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Вчера / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Вчера / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Вчера / 07:08
В России назначили первый штраф за пропаганду чайлдфри из‑за мемов с Тарантино и Риком Санчесом
Вчера / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Вчера / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон
Вчера / 22:43
Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана
Вчера / 22:02
Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»
Вчера / 21:16
Лауреатка премии «Оскар» Мелисса Лео появится в хорроре Андре Эвредаля

Андрей Звягинцев работает над новым фильмом

Сегодня в 12:46
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Андрей Звягинцев ищет финансы для запуска в производство нового фильма, ранее о котором ничего не сообщалось. Об этом режиссер рассказал в интервью «Голосу Америки»*.

По словам Звягинцева, он начал проект весной 2024 года вместе с французскими коллегами. «Летом вместе с моим соавтором мы закончили сценарий. И с тех пор ищем финансовые возможности для запуска его в производство», ― отметил он.

Дополнительные детали режиссер отказался раскрывать, пока продюсеры не сделают это публично. Звягинцев ожидал, что фильм анонсируют на Каннском кинофестивале в 2024 году, однако продюсеры не стали этого делать, «сославшись на то, что достаточно уверенно себя чувствовали и что „поднимут“ проект самостоятельно».

Автор картины рассчитывает, что анонс может состояться в феврале на Берлинале или в мае в Каннах.

В 2023 году сообщалось о другом проекте Звягинцева ― фильме «Юпитер» о российском олигархе. Постановщик говорил, что это будет «антиутопия с трагическим концом». Теперь же выяснилось, что проект заморожен ― из‑за недостатка финансирования.

По словам режиссера, бюджет «Юпитера» ― 12 млн евро, из которых продюсеры смогли найти лишь две трети. «Я заморозил этот проект по договоренности с американскими продюсерами, объявив о готовности к нему вернуться, если и когда они найдут необходимое финансирование», ― отметил он.

Съемки «Юпитера» должны были стартовать еще в 2019 году (был готов сценарий и выбраны локации для съемок). Однако тогда фильм заморозили, поскольку главный спонсор, обещавший покрыть 30% бюджета, вышел из проекта без объяснения причин.

* «Голос Америки» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами