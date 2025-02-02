Андрей Звягинцев работает над новым фильмом

Андрей Звягинцев ищет финансы для запуска в производство нового фильма, ранее о котором ничего не сообщалось. Об этом режиссер рассказал в интервью «Голосу Америки»*.

По словам Звягинцева, он начал проект весной 2024 года вместе с французскими коллегами. «Летом вместе с моим соавтором мы закончили сценарий. И с тех пор ищем финансовые возможности для запуска его в производство», ― отметил он.

Дополнительные детали режиссер отказался раскрывать, пока продюсеры не сделают это публично. Звягинцев ожидал, что фильм анонсируют на Каннском кинофестивале в 2024 году, однако продюсеры не стали этого делать, «сославшись на то, что достаточно уверенно себя чувствовали и что „поднимут“ проект самостоятельно».

Автор картины рассчитывает, что анонс может состояться в феврале на Берлинале или в мае в Каннах.

В 2023 году сообщалось о другом проекте Звягинцева ― фильме «Юпитер» о российском олигархе. Постановщик говорил, что это будет «антиутопия с трагическим концом». Теперь же выяснилось, что проект заморожен ― из‑за недостатка финансирования.

По словам режиссера, бюджет «Юпитера» ― 12 млн евро, из которых продюсеры смогли найти лишь две трети. «Я заморозил этот проект по договоренности с американскими продюсерами, объявив о готовности к нему вернуться, если и когда они найдут необходимое финансирование», ― отметил он.

Съемки «Юпитера» должны были стартовать еще в 2019 году (был готов сценарий и выбраны локации для съемок). Однако тогда фильм заморозили, поскольку главный спонсор, обещавший покрыть 30% бюджета, вышел из проекта без объяснения причин.