Режиссер Павел Лунгин: «Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может»

Режиссер Павел Лунгин намерен снять байопик о Михаиле Лермонтове. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам постановщика, производство должно стартовать в конце 2025 года, однако перед этим ему предстоит найти исполнителей главных ролей. Впрочем, одну кандидатуру он уже отмел.

«Процесс еще в становлении, но, надеюсь, что в конце года начну снимать художественный фильм о Лермонтове. Не знаю, [кого бы хотел видеть в главной роли, подобрать исполнителя] сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может», — поделился Лунгин.

В ноябре прошлого года режиссер рассказал, что работает над документальной картиной об основателе группы «Звуки Му», поэте и актере Петре Мамонове. Он уже начал съемки, на процесс должно уйти около года, за это время съемочная группа посетит Москву, Суздаль, где снимали картину «Царь», а также Кемь, где происходили съемки фильма «Остров».

После роли в драмеди «Анора» Юра Борисов стал любимцем американских критиков и заслужил номинации на престижные западные премии, в частности, «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA.